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В Луганске на 9 мая объявили штормовое предупреждение: резкое ухудшение погодных условий

bot Сегодня, 21:450Новости
В Луганске на 9 мая объявили штормовое предупреждение: резкое ухудшение погодных условий
Ухудшение погодных условий ожидается на территории региона в течение суток 9 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 9 мая 2021 года в Луганске и по территории региона ожидается смена погодных условий: временами дождь, местами гроза, днем местами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, понижение температуры воздуха на 10-12 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:33 101

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