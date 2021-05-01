В Луганске на 9 мая объявили штормовое предупреждение: резкое ухудшение погодных условий
Ухудшение погодных условий ожидается на территории региона в течение суток 9 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В течение суток 9 мая 2021 года в Луганске и по территории региона ожидается смена погодных условий: временами дождь, местами гроза, днем местами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, понижение температуры воздуха на 10-12 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:33 101
«В течение суток 9 мая 2021 года в Луганске и по территории региона ожидается смена погодных условий: временами дождь, местами гроза, днем местами усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, понижение температуры воздуха на 10-12 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:33 101
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