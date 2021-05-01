Из-за действий мошенников несколько жителей Луганской области за сутки суммарно лишились 2,5 миллиона гривен
Отдел коммуникации полиции в Луганской области сообщает, что за минувшие сутки граждане потеряли около 2,5 млн гривен из-за преступных действий мошенников. Преступники воспользовались тремя «стандартными» схемами:
— мошенническая схема «родственник в беде» лишила северодончанку денег, которая услышав информацию о том, что ее дочь попала в ДТП, отдала незнакомцу 2 тыс грн
— мошенническая схема «Покупка в Интернете» оставила двух жителей Белокуракино и жительницу м. Лисичанск без денег и товара. Пострадавшие сделали заказ у непроверенных продавцов и перечислили предоплату общей суммой 18 300 грн
— руководитель Общества с ограниченной ответственностью из г. Северодонецк обратился в полицию и сообщил, что была осуществил оплату за строительные материалы в сумме почти 2 400 000 грн, но товар до сих пор не получил
— в г. Рубежное мошенники обманули женщину по схеме «Псевдо банковский работник». Рубежанка сообщила псевдо банкиру код из смс-сообщения, после чего с ее счета было снято более 600 грн
Уважаемые граждане! Запомните распространенные схемы мошенников и основные правила безопасности, чтобы не попасть в их сети!
«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ» — если вам сообщили, что ваш близкий человек попал в беду и для его спасения необходимы деньги, не спешите перечислять деньги на их требование! Проверьте услышанную информацию, позвоните родственнику или в полицию — 102
«ПСЕВДО БАНКОВСКИЙ РАБОТНИК» — если вам звонят или присылают сообщение и сообщают, что с вашей картой возникли проблемы, будьте осторожны! Никогда не сообщайте реквизиты карты и коды из сообщений
«Интернет-мошенничества» — при совершении покупок или продажи в интернете пользуйтесь услугой предоплаты. Происшествия - Сегодня, 21:09 116
— мошенническая схема «родственник в беде» лишила северодончанку денег, которая услышав информацию о том, что ее дочь попала в ДТП, отдала незнакомцу 2 тыс грн
— мошенническая схема «Покупка в Интернете» оставила двух жителей Белокуракино и жительницу м. Лисичанск без денег и товара. Пострадавшие сделали заказ у непроверенных продавцов и перечислили предоплату общей суммой 18 300 грн
— руководитель Общества с ограниченной ответственностью из г. Северодонецк обратился в полицию и сообщил, что была осуществил оплату за строительные материалы в сумме почти 2 400 000 грн, но товар до сих пор не получил
— в г. Рубежное мошенники обманули женщину по схеме «Псевдо банковский работник». Рубежанка сообщила псевдо банкиру код из смс-сообщения, после чего с ее счета было снято более 600 грн
Уважаемые граждане! Запомните распространенные схемы мошенников и основные правила безопасности, чтобы не попасть в их сети!
«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ» — если вам сообщили, что ваш близкий человек попал в беду и для его спасения необходимы деньги, не спешите перечислять деньги на их требование! Проверьте услышанную информацию, позвоните родственнику или в полицию — 102
«ПСЕВДО БАНКОВСКИЙ РАБОТНИК» — если вам звонят или присылают сообщение и сообщают, что с вашей картой возникли проблемы, будьте осторожны! Никогда не сообщайте реквизиты карты и коды из сообщений
«Интернет-мошенничества» — при совершении покупок или продажи в интернете пользуйтесь услугой предоплаты. Происшествия - Сегодня, 21:09 116
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