В Луганске введены новые ограничения для общепита в связи с увеличением числа заразившихся COVID



«В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в республике по COVID-19:

— установить ограничение режима работы предприятиям общественного питания всех форм собственности до 22:00. Срок — до особого распоряжения.

В связи с отменой действия режима комендантского часа на территории ЛНР

— предприятиям общественного питания всех форм собственности осуществлять адресную доставку заказов без ограничения по времени. Срок — до 13 мая 2021 года», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Кроме того, ЧСПК обязала предприятия общественного питания всех форм собственности обеспечить строгое соблюдение требований по профилактике СOVID-19 в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Новости Региона - Сегодня, 19:31 505 В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) ограничила время работы предприятий общественного питания до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства.«В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в республике по COVID-19:— установить ограничение режима работы предприятиям общественного питания всех форм собственности до 22:00. Срок — до особого распоряжения.В связи с отменой действия режима комендантского часа на территории ЛНР— предприятиям общественного питания всех форм собственности осуществлять адресную доставку заказов без ограничения по времени. Срок — до 13 мая 2021 года», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.Кроме того, ЧСПК обязала предприятия общественного питания всех форм собственности обеспечить строгое соблюдение требований по профилактике СOVID-19 в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Новости Региона - Сегодня, 19:31 505

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