Цены на товары первой необходимости в Луганске перед 9 мая
Мониторинг цен на некоторые виды товаров в магазинах Луганска.
По состоянию на 06.05.2021 средние цены на товары, которые можно отнести к категории «первой необходимости», соответствуют следующему уровню:
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг — 27,87 руб
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта, кг — 19,24 руб
Мука, кг — 17,58 руб
Говядина, кг — 398,75 руб
Свинина, кг — 310,07 руб
Птица, кг — 152,02 руб
Отдельные порционные части курицы, кг — 162,58
Свежее сало, кг — 268,03 руб
Рис, кг — 60,02 руб
Крупы манные, кг — 24,96 руб
Овсяные хлопья, кг — 53,19 руб
Макаронные изделия, кг — 35,31 руб
Гречневые крура (ядрица), кг — 81,57 руб
Горох, кг — 36,98 руб
Соль кухонная, кг — 13,88 руб
Сахар, кг — 53,73 руб
Колбасы вареные, сосиски, сардели, кг — 198,04 руб
Рыба мороженая, кг — 196,75 руб
Консервы рыбные, 250 г — 54,66 руб
Молоко пастеризованное жирностью до 2,5% включительно, 1000 г — 48,12 руб
Сметана жирностью 20% и выше, кг
Масло сливочное, кг — 518,19 руб
Творог, кг — 205,19 руб
Твердые сыры, кг — 502,93 руб
Масло подсолнечное, л — 107,92 руб
Яйца, 10 шт — 60,55 руб
Картофель, кг — 38,62 руб
Капуста, кг — 20,30 руб
Морковь, кг — 44,51 руб
Свекла, кг — 47,30 руб
Лук репчатый, кг — 29,66 руб
Яблок, кг — 74,74 руб
Чай, 100 г — 75,68 руб
Вода питьевая, л — 6,77 руб
Средняя стоимость топлива составляет:
Бензин А-92, л — 49,74 руб
Бензин А-95, л — 51,30 руб
Дизельное топливо, л — 50,80 руб
Экономика - Сегодня, 17:30 447
По состоянию на 06.05.2021 средние цены на товары, которые можно отнести к категории «первой необходимости», соответствуют следующему уровню:
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг — 27,87 руб
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта, кг — 19,24 руб
Мука, кг — 17,58 руб
Говядина, кг — 398,75 руб
Свинина, кг — 310,07 руб
Птица, кг — 152,02 руб
Отдельные порционные части курицы, кг — 162,58
Свежее сало, кг — 268,03 руб
Рис, кг — 60,02 руб
Крупы манные, кг — 24,96 руб
Овсяные хлопья, кг — 53,19 руб
Макаронные изделия, кг — 35,31 руб
Гречневые крура (ядрица), кг — 81,57 руб
Горох, кг — 36,98 руб
Соль кухонная, кг — 13,88 руб
Сахар, кг — 53,73 руб
Колбасы вареные, сосиски, сардели, кг — 198,04 руб
Рыба мороженая, кг — 196,75 руб
Консервы рыбные, 250 г — 54,66 руб
Молоко пастеризованное жирностью до 2,5% включительно, 1000 г — 48,12 руб
Сметана жирностью 20% и выше, кг
Масло сливочное, кг — 518,19 руб
Творог, кг — 205,19 руб
Твердые сыры, кг — 502,93 руб
Масло подсолнечное, л — 107,92 руб
Яйца, 10 шт — 60,55 руб
Картофель, кг — 38,62 руб
Капуста, кг — 20,30 руб
Морковь, кг — 44,51 руб
Свекла, кг — 47,30 руб
Лук репчатый, кг — 29,66 руб
Яблок, кг — 74,74 руб
Чай, 100 г — 75,68 руб
Вода питьевая, л — 6,77 руб
Средняя стоимость топлива составляет:
Бензин А-92, л — 49,74 руб
Бензин А-95, л — 51,30 руб
Дизельное топливо, л — 50,80 руб
Экономика - Сегодня, 17:30 447
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