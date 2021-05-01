Цены на товары первой необходимости в Луганске перед 9 мая



По состоянию на 06.05.2021 средние цены на товары, которые можно отнести к категории «первой необходимости», соответствуют следующему уровню:

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг — 27,87 руб

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта, кг — 19,24 руб

Мука, кг — 17,58 руб

Говядина, кг — 398,75 руб

Свинина, кг — 310,07 руб

Птица, кг — 152,02 руб

Отдельные порционные части курицы, кг — 162,58

Свежее сало, кг — 268,03 руб

Рис, кг — 60,02 руб

Крупы манные, кг — 24,96 руб

Овсяные хлопья, кг — 53,19 руб

Макаронные изделия, кг — 35,31 руб

Гречневые крура (ядрица), кг — 81,57 руб

Горох, кг — 36,98 руб

Соль кухонная, кг — 13,88 руб

Сахар, кг — 53,73 руб

Колбасы вареные, сосиски, сардели, кг — 198,04 руб

Рыба мороженая, кг — 196,75 руб

Консервы рыбные, 250 г — 54,66 руб

Молоко пастеризованное жирностью до 2,5% включительно, 1000 г — 48,12 руб

Сметана жирностью 20% и выше, кг

Масло сливочное, кг — 518,19 руб

Творог, кг — 205,19 руб

Твердые сыры, кг — 502,93 руб

Масло подсолнечное, л — 107,92 руб

Яйца, 10 шт — 60,55 руб

Картофель, кг — 38,62 руб

Капуста, кг — 20,30 руб

Морковь, кг — 44,51 руб

Свекла, кг — 47,30 руб

Лук репчатый, кг — 29,66 руб

Яблок, кг — 74,74 руб

Чай, 100 г — 75,68 руб

Вода питьевая, л — 6,77 руб

Средняя стоимость топлива составляет:

Бензин А-92, л — 49,74 руб

Бензин А-95, л — 51,30 руб

Дизельное топливо, л — 50,80 руб

Экономика - Сегодня, 17:30 447 Мониторинг цен на некоторые виды товаров в магазинах Луганска.По состоянию на 06.05.2021 средние цены на товары, которые можно отнести к категории «первой необходимости», соответствуют следующему уровню:Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, кг — 27,87 рубХлеб пшеничный из муки высшего сорта, кг — 19,24 рубМука, кг — 17,58 рубГовядина, кг — 398,75 рубСвинина, кг — 310,07 рубПтица, кг — 152,02 рубОтдельные порционные части курицы, кг — 162,58Свежее сало, кг — 268,03 рубРис, кг — 60,02 рубКрупы манные, кг — 24,96 рубОвсяные хлопья, кг — 53,19 рубМакаронные изделия, кг — 35,31 рубГречневые крура (ядрица), кг — 81,57 рубГорох, кг — 36,98 рубСоль кухонная, кг — 13,88 рубСахар, кг — 53,73 рубКолбасы вареные, сосиски, сардели, кг — 198,04 рубРыба мороженая, кг — 196,75 рубКонсервы рыбные, 250 г — 54,66 рубМолоко пастеризованное жирностью до 2,5% включительно, 1000 г — 48,12 рубСметана жирностью 20% и выше, кгМасло сливочное, кг — 518,19 рубТворог, кг — 205,19 рубТвердые сыры, кг — 502,93 рубМасло подсолнечное, л — 107,92 рубЯйца, 10 шт — 60,55 рубКартофель, кг — 38,62 рубКапуста, кг — 20,30 рубМорковь, кг — 44,51 рубСвекла, кг — 47,30 рубЛук репчатый, кг — 29,66 рубЯблок, кг — 74,74 рубЧай, 100 г — 75,68 рубВода питьевая, л — 6,77 рубСредняя стоимость топлива составляет:Бензин А-92, л — 49,74 рубБензин А-95, л — 51,30 рубДизельное топливо, л — 50,80 рубЭкономика - Сегодня, 17:30 447

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