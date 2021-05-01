Активисты провели персональные мини-парады для ветеранов войны из Суходольска (ФОТО)
Активисты из Суходольска организовали персональные мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны Виктора Рудковского и Софьи Минаевой. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района.
"7 мая, в преддверии празднования Дня Победы, ветераны Великой Отечественной войны Виктор Афанасьевич Рудковский и Минаева София Тимофеевна принимали парады Победы по месту жительства. Под марши, исполняемые духовым оркестром детской музыкальной школы искусств Суходольска, воспитанники военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" прошли парадным строем под флагами Победы, Луганской Народной Республики, общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и города Суходольска", – говорится в сообщении.
Ветеранов приветствовали глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, начальник управления по жизнеобеспечению Суходольска Илья Донецкий, активисты ОД "Мир Луганщине", представители первичной ветеранской организации, казачества, жители города.
"Вы подарили нам жизнь и будущее. Низкий вам поклон за ваш подвиг!" – обратился к участникам войны Козенко.
Ветеранов также поздравил начальник управления по жизнеобеспечению Суходольска.
"Ваша молодость опалена огнем самой жестокой войны. Вам, совсем юным, пришлось пройти тяжкие испытания на прочность, выносливость. Вы знаете цену жизни и дружбе. Мы в неоплатном долгу перед вами", – отметил Донецкий.
Ветераны получили подарки от главы ЛНР Леонида Пасечника, администрации Краснодона и Краснодонского района, управления по жизнеобеспечению Суходольска, а также букеты весенних цветов.
"В финале мини-парадов звучала песня "День Победы", которую вместе пели все участники встреч", – рассказали в горрайонной администрации.
07 мая — Луганск
Метки: {keywords}