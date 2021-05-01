Активисты провели персональные мини-парады для ветеранов войны из Суходольска (ФОТО)

Активисты из Суходольска организовали персональные мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны Виктора Рудковского и Софьи Минаевой. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района."7 мая, в преддверии празднования Дня Победы, ветераны Великой Отечественной войны Виктор Афанасьевич Рудковский и Минаева София Тимофеевна принимали парады Победы по месту жительства. Под марши, исполняемые духовым оркестром детской музыкальной школы искусств Суходольска, воспитанники военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" прошли парадным строем под флагами Победы, Луганской Народной Республики, общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и города Суходольска", – говорится в сообщении.Ветеранов приветствовали глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, начальник управления по жизнеобеспечению Суходольска Илья Донецкий, активисты ОД "Мир Луганщине", представители первичной ветеранской организации, казачества, жители города."Вы подарили нам жизнь и будущее. Низкий вам поклон за ваш подвиг!" – обратился к участникам войны Козенко.Ветеранов также поздравил начальник управления по жизнеобеспечению Суходольска."Ваша молодость опалена огнем самой жестокой войны. Вам, совсем юным, пришлось пройти тяжкие испытания на прочность, выносливость. Вы знаете цену жизни и дружбе. Мы в неоплатном долгу перед вами", – отметил Донецкий.Ветераны получили подарки от главы ЛНР Леонида Пасечника, администрации Краснодона и Краснодонского района, управления по жизнеобеспечению Суходольска, а также букеты весенних цветов."В финале мини-парадов звучала песня "День Победы", которую вместе пели все участники встреч", – рассказали в горрайонной администрации.07 мая — Луганск