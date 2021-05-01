Киев увеличил количество обстрелов в Донбассе, вероятно, по указке США – Пасечник

Количество обстрелов в Донбассе со стороны киевских силовиков увеличилось, вероятно, по указке руководства США. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя недавний визит на Украину руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена.Он отметил, что после этого визита уже произошли изменения на фронте."Число обстрелов Республики возросло, только за последние несколько дней у нас погибли двое военнослужащих. Вероятно, соответствующие ЦУ (президент Украины Владимир) Зеленский и получил на этот счет", - отметил глава Республики.Пасечник пояснил, что поэтому "ни о каком конструктиве здесь и речи быть не может, тем более, если речь идет о процессе урегулирования конфликта в Донбассе"."Все те же дежурные посылы об агрессии России и необходимости борьбы с коррупцией", - добавил он.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".07 мая — Луганск