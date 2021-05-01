Глава ЛНР Леонид Пасечник: "США намерены сохранять военную напряженность в Донбассе"

Украинская политическая элита расценила недавний визит руководителя Госдепа США Энтони Блинкена в Киев как важный шаг в развитии двухсторонних отношений, выражение полной поддержки нынешнему политическому курсу страны со стороны Запада и новому этапу урегулирования ситуации на Донбассе. О том, какие на самом деле последствия несет этот визит заокеанского гостя, ЛИЦ рассказал глава Луганской Народной Республику Леонид Пасечник.– А уже изменилось – число обстрелов Республики возросло, только за последние несколько дней у нас погибли двое военнослужащих. Вероятно, соответствующие ЦУ (президент Украины Владимир) Зеленский и получил на этот счет. Поэтому ни о каком конструктиве здесь и речи быть не может, тем более, если речь идет о процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Все те же дежурные посылы об агрессии России и необходимости борьбы с коррупцией.– Это лишь лозунг, не более чем декларативный, за которым скрывается единственное намерение – сохранять военную напряженность в Донбассе, за которой совершенно очевидна видна прямая заинтересованность Соединенных Штатов.Совсем неслучайно, что Блинкен после встречи с Зеленским говорил только об увеличении военной помощи. К примеру, о вакцине и медикаментах речи ведь и близко не шло. Здоровье украинцев США точно не интересует. Мы же прекрасно видим всю "заботу" США о жителях как Донбасса, так и Украины.– США готовы воевать до последнего украинца! А мы тем временем вынуждены усиливать карантинные меры на переходах через линию соприкосновения из-за чрезвычайного роста заболеваемости на сопредельной территории, контролируемой Киевом.Но дело даже не в этом, нужно видеть очевидное: Блинкен и (заместитель госсекретаря США Виктория) Нуланд приехали требовать от Зеленского не мешать формированию внутренней структуры агентов в украинской власти для беспрекословной внешней управляемости страной. Они же в открытую потребовали сохранения своих "смотрящих" в основных госмонополиях, таких как НАК "Нефтегаз", "Укрзализница", "Укроборонпром", список можно продолжить…– А он уже давно их сам не принимает, это делают за него, он их только подписывает. Зеленский уже не в состоянии самостоятельно выбраться из-под влияния США и дальше ситуация будет только усугубляться. Его влияние на ситуацию на Украине уже ничтожно и будет уменьшаться все больше, что самое печальное – нести ответственность за все ухудшающееся положение в стране придется ему.– Никто в этих организациях Киев не ждет, и это фактически воочию своим поведением дали Зеленскому понять (президент Франции Эмманюэль) Макрон и (канцлер Германии Ангела) Меркель во время недавней встречи. Если даже Украина вычеркнет из своей конституции недавнюю поправку о "стремлении в ЕС и НАТО", то этого просто никто не заметит, потому что ни принимать Украину в ЕС и НАТО, ни защищать ее никто не собирается. И об этом Виктория Нуланд напрямую сказала депутатам Рады. Поэтому все потуги Киева в этом направлении абсолютно бесперспективны.07 мая — Луганск