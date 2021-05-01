Курс валют в Луганске 8 мая
Государственный банк информирует о том, что с 8 мая 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 74,1373 рубля
1 ЕВРО 89,5060 рублей
10 украинских гривен 26,6815 рублей.
Вчера, 7 апреля курс основных валют был следующим:
1 доллар США 74,5770 рублей
1 ЕВРО 89,6788 рубля
10 украинских гривен 26,9015 рублей.
Экономика - Сегодня, 05:00 130
1 доллар США 74,1373 рубля
1 ЕВРО 89,5060 рублей
10 украинских гривен 26,6815 рублей.
Вчера, 7 апреля курс основных валют был следующим:
1 доллар США 74,5770 рублей
1 ЕВРО 89,6788 рубля
10 украинских гривен 26,9015 рублей.
Экономика - Сегодня, 05:00 130
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