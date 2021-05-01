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Луганский дизайнер рассказала, как помочь ребенку развить его творческие способности

root Сегодня, 10:1533Новости
Луганский дизайнер рассказала, как помочь ребенку развить его творческие способности
Луганский дизайнер, автор проекта "Арт-перезагрузка" Ирина Кунах рассказала ЛИЦ о том, как родители могут помочь ребенку развить его творческие способности.
МОТИВАЦИЯ
Первым и самым главным условием развития творческих способностей ребенка является мотивация. Творческие задания должны быть интересны и креативны, а заниматься ими очень легко и в домашних условиях вместе с родителями. Главное – находить для этого время.
Ребенок постоянно должен наблюдать красивые предметы и произведения изобразительного искусства, тогда ему обязательно захочется повторить и сделать так же, а, возможно, еще лучше. Родители постоянно должны поддерживать ребенка и говорить ему: "Ты сможешь, у тебя все получится". Нельзя забывать, что критика - это хорошо, но она уместна уже в более профессиональной сфере. В начале пути необходимо хвалить и ни в коем случае не отбить у ребенка охоту. Ведь в мире творчества нет правильного или неправильного - есть что-то удивительное, индивидуальное.
Первые навыки коммуникации начинают закладываться в трехлетнем возрасте, поэтому посещать кружки и студии, где с ребенком будут заниматься профессионалы, можно уже с этого возраста.
По моим наблюдениям, в настоящее время наиболее интересным детской аудитории направлением является декоративная лепка, на втором месте - рисунок и живопись в различных техниках, а третье место делят роспись по ткани, витраж, папье-маше, аппликации, квиллинг, оригами.
СМЫШЛЕННЕЕ И ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Приведу простой пример: ребенок, который буквально на несколько дней увлечется, допустим, лепкой, станет более смышленым и внимательным к деталям. Работа руками развивает мышление, что признают и психологи. То же рисование для детей - это способ выражения своих чувств и эмоций, а аппликации и поделки вполне могут помочь ребенку в будущем стать инженером-конструктором или изобретателем.
Я уверена в том, что только человек, который мыслит творчески, может быть успешен и сможет находить интересные решения в любой жизненной ситуации.
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ
Кроме всего прочего, творчество - эффективное средство коррекции гиперактивного поведения ребенка, так как любой творческий процесс оказывает успокаивающее действие, снимает напряжение.
Если мы, к примеру, возьмем кружок рисования, то здесь перед юным художником встанут такие задачи: сосредоточиться на деталях рисунка, не перескакивать с сюжета на сюжет, обязательно закончить работу. Так же и в других видах творчества. То есть, это дисциплинирует гиперактивного ребенка и таким образом в определенной степени корректируется его поведение.
По опыту работы могу сказать, что в начале занятий с такими детьми приходится уделять им больше времени, так как некоторые из них боятся даже провести линию по бумаге, но уже после 6-7 занятий они адаптируются и достигают даже больших успехов, нежели те дети, которые были более спокойны, подготовлены к занятиям и уверены в своих силах.
ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ
Дети испытывают радость, видя результат своей работы, и это позволяет повысить их самооценку, сделать более уверенными в себе, а также преодолеть робость и страх перед каким-либо заданием или трудностью в обыденной жизни.
08 мая — Луганск

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