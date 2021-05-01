В Луганске днем 8 мая — штормовое предупреждение: ветер усилится до 72 км в час



«Днем 8 мая с сохранением вечером в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 10:31 112 Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в Луганске днем и вечером 8 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.«Днем 8 мая с сохранением вечером в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 10:31 112

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