Во Владивостоке начали проверку из-за "неправильных" флагов ко Дню Победы

Фото: Вадим Чухрий / FacebookМэрия Владивостока проводит проверку из-за флагов, которыми украсили центральную площадь ко Дню Победы. Об этом рассказал РИА Новости представитель городской администрации.На флаги обратил внимание местный житель. Он опубликовал в соцсетях фото, на которых видно, что они представляют собой треугольные полотнища с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Это напоминает флаг Военно-морских сил Японии, воевавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Эта история вызвала большой резонанс в региональных соцсетях.По словам представителя мэрии, подрядчик неверно истолковал условия, которые указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованном оргкомитетом "Победа". Флаги уже заменили другими, цветов российского триколора.По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры примут соответствующие меры, добавил собеседник агентства, не уточнив, каким именно будет наказание.Кроме того, в мэрии заявили, что подрядчик не выполнил условия контракта и работы по установке флагов не будут оплачены.