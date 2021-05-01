В Крыму прокомментировали призыв США отдать полуостров Украине

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийВице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал оскорбительным требование Вашингтона вернуть полуостров Украине, передает РИА Новости.Так он прокомментировал пост на русскоязычной странице посольства США в Facebook, в котором Вашингтон призвал передать Киеву полный контроль над Крымом."Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение", — сказал Мурадов РИА Новости.Он подчеркнул, что Крым — это не территория, а прежде всего народ, имеющий, в отличие от "молодых американских ковбоев", 2500-летний опыт государственности."Крым — это то сакральное место, тот корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации. И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства", — сказал Мурадов.Желание США отобрать у крымчан их родину постпред назвал бредовой идеей ."Все это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам. А моих коллег — американских дипломатов — приглашаю приехать в Крым поучить его историю", — заключил собеседник агентства.