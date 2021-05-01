В Украине запретят некоторые виды сигарет
В Украине могут запретить продавать сигареты со вкусами, запахами и добавками.
Об этом в комментарии рассказал специалист общественной организации «Жизнь» Дмитрий Купыра.
Так, в Верховной Раде уже зарегистрировали данный законопроект. Помимо этого, должно измениться и содержание смолы в сигаретах и антиреклама на упаковках.
По словам Дмитрия Купыры, этот документ в первую очередь касается общественного здоровья, это не вопрос цены и качества табачных изделий.
«У нас на рынке распространены ароматизированные сигареты — фруктовые, ментоловые и т.п. По исследованиям, которые проводились в США, 80% детей впервые пробуют курить именно ароматизированные сигареты, ведь они приятные на вкус. Такой запрет действует во всех странах ЕС без исключения . И Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС, взяла обязательство обеспечить уровень защиты здоровья своих граждан на таком же уровне. Нет оснований считать, что будет возникать контрабанда. Ведь зависимость наступает не от ароматизированной сигареты, а от никотина. Рядовой потребитель понимает, что ему легче пойти в магазин купить, чем искать в непонятных торговцев за непонятную цену «, — сказал он.
Также данный законопроект предусматривает:
запрет сигарет, в которых показатели содержания не будут превышать установленную норму: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;
на всех табачных изделиях должны быть медицинские предупреждения с картинками.
«Многих производителей и импортеров законопроект вообще не зацепит. Он, возможно, коснется небольшой части. Но это не повлияет на их цену. Потому что производство табачных изделий это высокотехнологичный процесс, их производят миллиардами. Содержание никотина регулируется в ручном режиме, это не касается выращивания. Поэтому единоразовое внесение технологических изменений в десятки миллиардов выпущенных сигарет не может повлиять на цену», — добавил эксперт.
Что касается антирекламы, то сейчас в Украине она составляет 50% площади на пачке сигарет, а предлагается размещать ее на 65% площади. При этом картинки предлагают размещать с обеих сторон, ведь так они имеют эффективнее воздействуют на потребителя. Новости Украины - Сегодня, 11:35 33
Об этом в комментарии рассказал специалист общественной организации «Жизнь» Дмитрий Купыра.
Так, в Верховной Раде уже зарегистрировали данный законопроект. Помимо этого, должно измениться и содержание смолы в сигаретах и антиреклама на упаковках.
По словам Дмитрия Купыры, этот документ в первую очередь касается общественного здоровья, это не вопрос цены и качества табачных изделий.
«У нас на рынке распространены ароматизированные сигареты — фруктовые, ментоловые и т.п. По исследованиям, которые проводились в США, 80% детей впервые пробуют курить именно ароматизированные сигареты, ведь они приятные на вкус. Такой запрет действует во всех странах ЕС без исключения . И Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС, взяла обязательство обеспечить уровень защиты здоровья своих граждан на таком же уровне. Нет оснований считать, что будет возникать контрабанда. Ведь зависимость наступает не от ароматизированной сигареты, а от никотина. Рядовой потребитель понимает, что ему легче пойти в магазин купить, чем искать в непонятных торговцев за непонятную цену «, — сказал он.
Также данный законопроект предусматривает:
запрет сигарет, в которых показатели содержания не будут превышать установленную норму: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;
на всех табачных изделиях должны быть медицинские предупреждения с картинками.
«Многих производителей и импортеров законопроект вообще не зацепит. Он, возможно, коснется небольшой части. Но это не повлияет на их цену. Потому что производство табачных изделий это высокотехнологичный процесс, их производят миллиардами. Содержание никотина регулируется в ручном режиме, это не касается выращивания. Поэтому единоразовое внесение технологических изменений в десятки миллиардов выпущенных сигарет не может повлиять на цену», — добавил эксперт.
Что касается антирекламы, то сейчас в Украине она составляет 50% площади на пачке сигарет, а предлагается размещать ее на 65% площади. При этом картинки предлагают размещать с обеих сторон, ведь так они имеют эффективнее воздействуют на потребителя. Новости Украины - Сегодня, 11:35 33
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