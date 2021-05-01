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Будьте осторожны: на КПВВ «Станица Луганская» появились новые мошенники

robot Сегодня, 11:4516Новости
Будьте осторожны: на КПВВ «Станица Луганская» появились новые мошенники
Представители благотворительного фонда «Право на захист» заявляют о появлении на КПВВ «Станица Луганская» псевдоволонтеров, выдающих себя за представителей данной организации, которые оформляют пропуск за деньги. Об этом сообщает страница БФ «Право на захист» в Фейсбуке.

«Недавно на КПВВ «Станица Луганская» зафиксировали появление людей в одежде, похожей по цветам на форму наших мониторов (см.фото). Эти лица предлагают помощь с установлением приложения «Вдома», оформлением пропусков и т.д. за деньги. Подчеркиваем: эти люди не имеют никакого отношения к БФ «Право на захист», не является представителями одного из государственных органов или структур, поэтому вы пользуетесь услугами этих людей на свой страх и риск», — сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что каждый из мониторов БФ «Право на захист» имеет удостоверение и одет в брендированную одежду с логотипом организации. Поэтому граждане на КПВВ для уверенности могут попросить мониторов подтвердить их личность.
Кроме того, при малейших сомнениях можно позвонить на «горячую линию»:
+38 (099) 507 50 90
+38 (068) 507 50 90
+38 (093) 507 50 90
Новости Региона - Сегодня, 11:10 213

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