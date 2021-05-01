ВСУ установили 110 противотанковых мин на окраине Луганского – Народная милиция

Киевские силовики установили 110 противотанковых мин на окраине поселка городского типа Луганское. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Боевики 59-й бригады на окраине населенного пункта Луганское установили 110 противотанковых мин ТМ-62", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ЛНР добавили, что подразделения Народной милиции "ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что киевские силовики установили 100 мин на окраинах села Орехово и поселка городского типа Трехизбенка.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что ВСУ установили 500 мин на полях в Станично-Луганском районе.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 мая — Луганск