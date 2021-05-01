ВСУ препятствуют работе БПЛА ОБСЕ вблизи Крымского – Народная милиция

Киевские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Крымского. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Крымское зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные станции РЭБ киевские силовики задействовали для препятствования работе БПЛА ОБСЕ вблизи Золотого.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 мая — Луганск