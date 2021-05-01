ВСУ за сутки разместили в зоне "ООС" 17 единиц техники – Народная милиция

Киевские силовики за сутки разместили 17 единиц техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух боевых бронированных машин, бронетранспортера (БТР-4) и бронированной ремонтно-эвакуационной машины вблизи жилого района населенного пункта Золотое-2", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в жилых районах Светлодарска и поселка городского типа Луганское киевские силовики разместили шесть боевых бронированных машин. В селе Муратово бойцы 14-й бригады ВСУ разместили четыре боевые машины пехоты (БМП-1).

В оборонном ведомстве ЛНР проинформировали, что три бронетранспортера БТР-80 бойцы ВСУ разместили "на территории объекта в жилом районе населенного пункта Геевка".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

08 мая — Луганск