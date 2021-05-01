Anadolu: США хотят вернуть Россию в 90-е
Фото: © РИА Новости, Ольга Денисова
США мечтают, чтобы Россия вновь стала замкнутой страной времен правления президента Бориса Ельцина, пишет журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу, передает РИА Новости.
По его мнению, приход к власти в США Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин является усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа в период правления бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Автор также отметил, что Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции, пытаясь ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы.
Несмотря на регулярные новые ограничительные меры, Вашингтон утверждает, что готов сотрудничать с Москвой, исходя из своих интересов. В качестве примера журналист привел давление США на ЕС с целью не допустить реализацию проекта "Северный поток-2" и одновременное увеличение закупок нефти у России в 2020 году.
Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии являются следствием действий США, которые хотят "наказать" Россию.
Таким образом, автор делает вывод, что Вашингтон желает превратить Россию в "страну времен Бориса Ельцина", то есть снизить ее активность на мировой арене. Однако эксперт считает эту возможность маловероятной, отметив сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической и энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.
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