Anadolu: США хотят вернуть Россию в 90-е

Фото: © РИА Новости, Ольга ДенисоваСША мечтают, чтобы Россия вновь стала замкнутой страной времен правления президента Бориса Ельцина, пишет журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу, передает РИА Новости.По его мнению, приход к власти в США Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин является усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа в период правления бывшего американского лидера Дональда Трампа.Автор также отметил, что Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции, пытаясь ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы.Несмотря на регулярные новые ограничительные меры, Вашингтон утверждает, что готов сотрудничать с Москвой, исходя из своих интересов. В качестве примера журналист привел давление США на ЕС с целью не допустить реализацию проекта "Северный поток-2" и одновременное увеличение закупок нефти у России в 2020 году.Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии являются следствием действий США, которые хотят "наказать" Россию.Таким образом, автор делает вывод, что Вашингтон желает превратить Россию в "страну времен Бориса Ельцина", то есть снизить ее активность на мировой арене. Однако эксперт считает эту возможность маловероятной, отметив сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической и энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.