"Урал" ВСУ снес хозпостройку и забор жилого дома в Попасной – Народная милиция

Грузовой автомобиль "Урал" одной из бригад ВСУ снес хозяйственную постройку во дворе жилого дома в Попасной. Об этом сообщил офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что жители зоны проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") недовольны размещением ВСУ вооружения и техники в населенных пунктах, так как такое опасное соседство приводит к многочисленным ДТП, в результате которых есть жертвы и разрушения.

"Крайний случай аварии с участием украинских боевиков произошел 6 мая в населенном пункте Попасная, где у военнослужащих 92-й бригады на автомобиле "Урал" отказала тормозная система, в результате чего многотонная машина снесла часть ограждения и хозяйственную постройку во дворе жилого дома по улице Чехова", - рассказал Филипоненко.

Офицер оборонного ведомства ЛНР добавил, что "передвигаясь к позициям, боевики ВСУ с целью экономии топлива и времени сокращают маршрут следования, прокладывая новые дороги через сельхозугодия", в результате чего уничтожают посевы зерновых культур на фермерских полях.

"Возмущенные подобным беспределом местные жители обращаются к главам администраций районов и командованию "ООС" с жалобами на военнослужащих, требуя исключить передвижение военной техники по территории населенных пунктов и сельскохозяйственным землям", - проинформировал он, добавив, что из-за праздничных дней "решения по данным жалобам командованием "ООС" не принималось".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 мая — Луганск