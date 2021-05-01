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Зеленский с послами ЕС прибыл в Луганскую область

root Сегодня, 16:3029Новости
Зеленский с послами ЕС прибыл в Луганскую область
Фото: «Офiс Президента» / Telegram
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран Евросоюза и G7 прибыл в Луганскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса главы государства, передает Лента.ру.
Уточняется, что в рамках рабочей поездки в Донбасс Зеленский примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.
Ранее 8 мая Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти и примирения. Он призвал не забывать, как украинцы воевали во Второй мировой войне вместе с русскими, поляками, британцами, евреями, белорусами, грузинами и другими. «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — подчеркнул политик.

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