Порошенко обратился к украинцам перед Днем Победы и заговорил о Путине

Фото: © Petro Poroshenko / globallookpress.comБывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в фейсбуке обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания войны, передает РИА Новости.Политик посвятил текст "преступлениям" коммунистического режима. Также Порошенко в очередной раз высказался о якобы "агрессии" России и ее лидера Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес российского президента.Украина с 2015 года приняла решение вместо Дня Победы праздновать День памяти и примирения 8-го мая. Таким образом страна поддержала традицию отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.Ранее Порошенко уже выступал с сомнительными заявлениями на тему России. В частности, бывший президент Украины призывал к "непрерывной осаде Кремля", обвинял россиян в захвате Азовского моря, а также жаловался на "изнуряющие" переговоры с Путиным.В Кремле отмечали, что пик русофобской политики на Украине приходился именно на время президентства Петра Порошенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выражал сожаление из-за того, что украинские власти таким образом культивировали негативные настроения в отношении Москвы.