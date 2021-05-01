Певица Чичерина выступила для пациентов и коллектива республиканского госпиталя ветеранов (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦРоссийская певица Юлия Чичерина выступила с концертом для пациентов и сотрудников Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Андрея Еременко. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки выступление проходило на лужайке во дворе госпиталя. Пациенты и сотрудники учреждения смотрели концерт из окон, держа в руках фотографии своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.Чичерина рассказала, что традиционно встречает День Победы с жителями Донбасса."Я считаю, что это самое то место (Донбасс), где нужно встречать такие праздники. Здесь живут настоящие герои: и военные, и простые жители, люди, которые здесь остались", - сказала она.Певица отметила, что ей очень понравилось выступать для ветеранов, хотя и призналась, что ей еще не доводилось работать в формате, когда зрители смотрят концерт со своих балконов, держа в руках фотографии участников войны.Вместе с Чичериной выступили участники вокального ансамбля "Офицеры" и оркестра МВД ЛНР. После концерта ветераны получили от МВД в качестве подарков армейские сухпайки.Начальник управления по работе с личным составом МВД Республики подполковник полиции Сергей Буркин рассказал, что мероприятие прошло по инициативе МВД и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР."Мы с глубоким уважением относимся к нашим ветеранам. Их подвиг для нас - это пример для подражания и жизненный ориентир. Мы стараемся сами быть достойными наших дедов и учим этому молодое поколение", - сказал он.Главный врач госпиталя Татьяна Сокирко рассказала, что в настоящее время в госпитале введен карантин с целью уберечь ветеранов от потенциальной возможности заражения коронавирусной инфекцией."В связи с COVID наши больные находятся на особом режиме. Но наши ветераны всегда рады видеть гостей, особенно в канун 9 Мая. Это особый праздник для всех нас, особенно для ветеранов, которые защищали нашу Родину", - сказала она.Поздравить ветеранов прибыли и молодежные активисты из числа участников проекта #MediaГвардия, Патриотической ассоциации Донбасса и студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко."В течение всего года мы старались помогать нашим ветеранам в решении различных социально-бытовых вопросов и сегодня мы приехали сюда (в госпиталь), чтобы отдать дань уважения нашим ветеранам", - отметила начальник Центра общественных связей ЛАВД, координатор проекта #MediaГвардия Анастасия Иванюк.Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменила проведение в Республике культурно-массовых мероприятий ко Дню Победы, за исключением военного парада в Луганске, и Дню Республики.Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко призвал жителей ЛНР участвовать в онлайн-акции "Бессмертный полк Луганщины".08 мая — Луганск