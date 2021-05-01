Пьяные военнослужащие ВСУ сожгли свой блиндаж и оружие, 2 бойца погибли – Народная милиция

Пьяные военнослужащие одной из бригад ВСУ подожгли собственный блиндаж в районе поселка городского типа Мироновский, в результате пожара два бойца погибли, семь получили ожоги. Об этом сообщил офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В ночь с 6 на 7 мая в районе населенного пункта Мироновский военнослужащие 59-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции", - рассказал он.

Филипоненко проинформировал, что "в результате происшествия погибло двое военнослужащих, ожоги различной степени тяжести получили семь человек". Огнем уничтожены четыре автомата АК-74, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7, один миномет калибра 82 мм и более 10 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

"Факт пожара командование 59-й бригады представило как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР", - добавил офицер оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 мая — Луганск