Командование "ООС" убеждает жителей зоны оккупации игнорировать 9 Мая – Народная милиция

Командование так называемой операции объединенных сил ("ООС") поручило пресс-центру штаба убедить население оккупированных Киевом территорий проигнорировать День Победы. Об этом сообщил офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С целью уменьшения негатива к военнослужащим командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко дал указания начальнику пресс-центра штаба "ООС" (Андрею) Агееву на организацию работы съемочных групп в населенных пунктах для подготовки видеосюжетов, оправдывающих нахождение военной техники в населенных пунктах и героизирующих украинских солдат. Также Агеев получил указания, в ходе подготовки видеосюжетов провести разъяснительную беседу с населением об игнорировании предстоящего праздника 9 Мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что "нынешней украинской власти стыдно признавать тот факт, что народ Украины был неотъемлемой частью народа-победителя, уничтожившего гитлеровский фашизм".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 мая — Луганск