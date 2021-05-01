Председатель ОП ЛНР принял участие в памятных мероприятиях на Саур-Могиле (ФОТО)

Председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин принял участие в памятных мероприятиях, прошедших ко Дню Победы на мемориальном комплексе "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в ОП.В консультативно-совещательном органе рассказали, что в мероприятиях приняли участие более шести тыс. человек."В митинге участвовали глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного Совета (ДНР) Владимир Бидевка, заместитель председателя Правительства (ДНР) Владимир Антонов, депутат Государственной Думы (РФ) Казбек Тайсаев, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин и другие", - говорится в сообщении.Мероприятия начались с панихиды по погибшим в боях за Саур-Могилу в годы Великой Отечественной войны. Присутствующие почтили память советских воинов минутой молчания и возложили цветы к стеле с именами павших за высоту красноармейцев. Затем собравшиеся поднялись на вершину кургана, где возложили цветы к местам захоронения ополченцев, оборонявших Саур-Могилу от украинских войск в 2014 году. После этого была развернута 300-метровая георгиевская лента, а завершился комплекс мероприятий присягой на верность народу участников военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия"."Мы должны помнить о том, сколько крови пролито на этой высоте. Нельзя забывать о героях, которые сражались за Саур-Могилу во время Великой Отечественной войны и во время агрессии Украины против народа Донбасса в 2014 году. Сохранение памяти о данных событиях должно стать залогом того, что подобные события больше никогда не повторятся на нашей земле", - сказал Карякин.Комплекс "Саур-Могила" был открыт в 1967 году. Он включал в себя стелу высотой 36 метров и установленную у подножия скульптуру советского солдата. Позднее здесь был зажжен Вечный огонь в память о воинах, погибших при штурме стратегической высоты в годы Великой Отечественной войны. В результате боевых действий в августе 2014-го мемориал получил сильные повреждения.08 мая — Луганск