Организованные при участии МИД ЛНР автопробег и шествие "Бессмертного полка" прошли в ДРК (ФОТО)

Организованные при участии МИД ЛНР автопрробег и шествие "Бессмертного полка" состоялись в преддверии Дня Победы в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе. Об этом сообщило дипломатическое ведомство ЛНР."В Демократической Республике Конго в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел автопробег, посвященный этой дате. Кроме того, впервые в столице ДРК проводится памятное шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.В МИД рассказали, что организацией автопробега занимался руководитель Культурного центра ЛНР в ДР Конго Жан-Густав Мусасса."Мероприятия в ДРК, посвященные празднованию Дня Победы над фашизмом, организованы при содействии МИД Российской Федерации и МИД Луганской Народной Республики", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.08 мая — Луганск