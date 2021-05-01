МИД Украины опубликовал заявление о том, что Украина является защитницей Европы

"Наши соотечественники были на передовой — с самого начала до окончательной победы. Это история о разрушении, смерти и дезинформации — большой лжи, что разжигает вражду, уничтожает и убивает", - говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю так называемого "Дня памяти и примирения", в котором говорится о надежде, что война больше никогда не придет на наши земли Украины. При этом сегодня Незалежная защищает всю демократическую Европу, которая возникла на руинах Второй мировой войны.Соответствующий МИД обнародован на сайте ведомства, передает АСД.В то же время МИД Украины напомнили, что в 2014 году Россия начала так называемую "военную агрессию против Украины"."В течение многих десятилетий мы надеялись, что война больше никогда не придет на украинскую землю. Но в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Сегодня Украина защищает не только саму себя, но и всю демократическую Европу. Ту Европу, которая появилась на руинах Второй мировой войны и объединена главной идеей "никогда снова", - добавили в ведомстве.