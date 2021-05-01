Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране

"Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать. Поэтому представители нашей партии сегодня традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на (мемориальном комплексе) Славине. Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны", — написал политик в Facebook.

Фото: Роберт Фицо / ReutersОппозиционная словацкая партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом, заявил ее лидер и экс-премьер страны Роберт Фицо, передает РИА Новости.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства России в Братиславе должны покинуть территорию страны в связи с геополитической обстановкой, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства.