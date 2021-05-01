Синоптики прогнозируют днем 9 мая в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 9 мая будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 15 градусов тепла днем, утром пройдет дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 8 мая до 21:00 9 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром временами дождь, днем без существенных осадков, местами гроза; ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 6-8 градусов выше нуля ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 10 мая будет облачно, днем местами дождь. Местами порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 4-9, днем 9-14 градусов тепла. 11 мая – облачно, местами дождь и порывы ветра до 17-22 м/с; температура воздуха ночью и днем 5-10 градусов выше нуля.

08 мая — Луганск