Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву

"Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед", — цитирует его "Страна".

Фото: globallookpress.com / © Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press AgencyВо Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке, передает РИА Новости.Отмечается, что на мероприятии также присутствовали депутат Рады и депутаты Львовского областного совета.На прошлой неделе аналогичный марш состоялся в центре Киева. Мероприятие было немноголюдным, а чествование нацистского военизированного формирования вызвало общественный резонанс в украинской столице. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.