Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем Победы

Дорогие соотечественники!Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!9 Мая – это особый день для жителей Луганщины, наполненный гордостью за подвиг наших предков. Мы осознаем мощь и величие нашего народа, вспоминаем павших и чествуем ветеранов-победителей.Героизм, стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили победить фашизм и подарить мир.Низкий поклон и безмерная благодарность ветеранам, труженикам тыла, блокадникам – всем, кто пережил страшные годы войны. Спасибо за Великую Победу, мир и свободу.Сегодня мы вновь столкнулись с войной, попытками переписать историю. Наша общая задача – сохранить память о Великой Отечественной войне и героизме советского народа, не дать возродиться нацизму на Родине. Несмотря на все трудности, мы отстоим историческую правду, свою свободу и независимость. Мы – потомки победителей, наша сила – в патриотизме, сплоченности и правде.Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы! Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник09 мая — Луганск