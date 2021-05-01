Мнение: Почему нам нужен Парад на День Победы

«Зачем нужен этот парад?» — интересуются в комментариях альтернативно одаренные.Как по мне — так очень странный вопрос. Потому что я свято верю в то, что новая война не возможна до тех пор, пока мы помним об ужасах предыдущей. Потому что пока мы в своём сердце храним память о героях и их подвигах — они бессмертны. Потому что Парад — это и есть та самая память, которую нужно хранить и передавать потомкам.Я понимаю, что для тех, кто эту самую память переводит в денежный эквивалент, все доводы бессмысленны. Просто потому, что в их системе координат День Победы — это не праздник.И они действительно готовы каяться и примиряться. С надеждой на то, что это покаяние и примирение каким-то образом зафиксирует за ними статус цивилизованного европейца и выпишет из рядов дремучих ватников, которые, в случае чего действительно могут повторить свой победный марш-бросок по Европе, которая, повторяя «никогда больше», опять потакает возрождению нацизма.А ещё наш Парад, наш День Победы — это напоминание о том, что ждёт тех, кто посмеет хоть на йоту начать реализовывать давно задуманные и вынашиваемые в отношении нашей страны планы, которые, кстати, очень приветствует секта «не выпитого баварского».И поэтому именно накануне 9 мая их так накрывает и корежит. Потому что понимают, что фантазии сии неосуществимы. До тех пор, пока мы чтим и помним. До тех пор, пока мы празднуем, а не каемся. До тех пор, пока мы не приемлем политику нацизма, а не примиряемся с теми, кто его опять насаждает и ему потакает.Вот поэтому нам и нужен Парад.* * *Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста…Помните!Песню свою отправляя в полет, —Помните!О тех, кто уже никогда не споет, —Помните!Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили!Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!Мечту пронесите через года и жизнью наполните!Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, —Помните!Юлия Витязева