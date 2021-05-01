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Соловьев предложил актеру Назарову вместо критики парада Победы "уйти на вольные хлеба"

Sergey Сегодня, 08:450Новости
Соловьев предложил актеру Назарову вместо критики парада Победы "уйти на вольные хлеба"
Телеведущий Владимир Соловьев высказался по поводу заявления артиста Дмитрия Назарова о бессмысленности параде Победы.

Pr Scr youtube.com
В субботу, 8 мая, актер опубликовал у себя в соцсетях видео, где зачитал стихи с критикой традиционного шествия в честь 9 Мая в Москве. Актер указал в стихотворной форме, что его внимание во время торжественного марша войск по Красной площади занимало отнюдь не чувство гордости за свою родину, а мысли о "расстрелянных пособиях" и "убитом пенсионном фонде" ради "бессмысленного" парада.
В ответ на это ведущий Владимир Соловьев рекомендовал актеру проявить большую принципиальность и встать на путь полной оппозиции государства, начав с отказа от оклада в пользу "вольных хлебов".
"Создать "Союз вольных театральных деятелей" и существовать на доход от своей творческой деятельности" — посоветовал Соловьев в своем Telegram-канале.

Военный эксперт Алексей Леонков также не оставил высказывание Назарова без внимания и отметил, что парады Победы нужно проводить каждый год хотя бы для выявления людей, которым чужды ценности России. При этом соцопросы говорят в пользу того, что для россиян День Победы является самым важным праздником и пользуется такой же народной любовью, как и Новый год.
Мария Верескова

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