Украина-2021: тупой фальстарт В«ястреба войныВ» Порошенко

В это, конечно, трудно поверить, но 8 мая, когда в Украине натужно празднуют День памяти, скорби и примирения, чтобы «со всем цивилизованным миром» не праздновать День Победы 9 мая, случилось немыслимое. То, чего уже никто не ожидал.Действующий президент Украины Владимир Зеленский показал себя умнее, чем его предшественник Петр Порошенко. Чуть-чуть, самую малость, только на словах, но все же. Поздравляя украинцев с праздником, Зеленский был настроен необычайно миролюбиво и примирительно. «Когда говорим «Никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает лишь осуждения», – сказал он.Зато Порошенко понесло, как наскипидаренного сзади дурачка по кочкам. Он тоже поздравлял соотечественников, но как! Как человек, в руках которого уже находятся все бразды правления государством и армией и он готов в любой момент отдать приказ о наступлении на Донбасс. Как в июне 2014 года, когда именно Порошенко послал армию против собственного народа. Захлебываясь в ненависти, русофобии и милитаризме, что твой настоящий и полноценный «ястреб войны», Порошенко напрочь отмел праздник День победы 9 мая. Назвал его «победобесием» и, как «истый европеец», уровнял Сталина и Гитлера в одинаковой причастности к началу Второй мировой войны. Из этого «анализа» он немедленно перешел на современность и президента России Владимира Путина и закончил свой спич словами «Путин – капут! Слава Украине!»В принципе, такое действительно вполне может быть. Хотя бы потому, что визит Блинкена прошел по лекалам Порошенко, а Зеленский уже не отличается от своего предшественника ничем. Ну разве что тупостью и нерешительностью. И, конечно же, Порошенко очень надеется на старую дружбу со ставшим президентом США Джо Байденом. И Порошенко буквально из штанишек выпрыгивал, чтобы доказать американцам, что все порученное украинским политикам по переформатированию Украины в агрессивную «АнтиРоссию» он готов выполнить и даже перевыполнить.Но, увы и ах, шансы и расчеты Порошенко могут оказаться не только чисто теоритическими и гипотетическими, но и глубоко ошибочными.И это означает, что американцы если и будут менять Зеленского на кого-то другого, более решительного и действенного, то будут искать его среди таких же «нищебродов», как и сам «мальчик Зе». Да и то Зеленского, как известно, сначала упрекали, что он – «продукт олигарха Игоря Коломойского». А сейчас справедливо подозревают в тесном сотрудничестве с самым богатым человеком и олигархом Украины Ринатом Ахметовым. Так что если Зеленский американцам и не подходит, то менять его будут, скорее всего, не на Порошенко.И человек, который ради успеха готов записывать переговоры, а потом другие смогут заполучить эти записи и использовать их в политической борьбе. Как это получилось с записями задушевных разговоров с тогда вице-президентом Байденом, которые полоскали и в Украине, и в США, намереваясь пришить вице-президенту коррупцию и это могло стоить ему президентства в борьбе с Дональдом Трампом. Байден стал-таки президентом, но Украины и Порошенко остаются для него «токсичными». А тут такая подстава с фото с Блинкеном. Мелочь, но очень уж неприятно.И, наконец,Но Зеленский это тему – недовольство собой со стороны США – «прохавал». И, кажется, начали предпринимать упреждающие шаги. И Блинкен, и его зам Виктория Нуланд буквально мордой по столу возили его и за невыполненную деолигархизацию, и за недоделанную судебную реформу, и за непонятки на войне в Донбассе, и особенно за увольнение главы «Нефтегаза Украины» Андрея Коболева без согласия с «западными партнерами».И Зеленский, не отходя, что называется, от кассы, уже 8 мая поволок на линию огня в Луганской области послов стран «Большой семерки». Он хочет им доказать, что раз Западу нужна война в Донбассе как средство сдерживания России и разжигания мировой русофобии, как рычаг давления на Москву и как безотказный повод давить «врага» санкциями, то он, Зеленский, всегда готов это делать. Так же, как и Порошенко, а то и лучше. А значит, не надо его менять, а лучше дать еще денег, вооружения, оснащения и всячески поддержать политически и дипломатически.И Запад это уже понимает – ему, в принципе, все равно, кто ему подмахивает и кто шестерит в его интересах в Украине. «Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи», – радостно написал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на своей официальное странице в Твиттере. И ребята улетели на войну, чтобы удостовериться: Зеленский не врет.Ну, а Зеленскому только это и надо. Если он на протупит окончательно еще и в деле деолигархизации и не нейтрализует «угрозу Порошенко». А он начал это делать, разрабатывая закон о юридически-политическом определении олигархов и о запрете олигархам баллотироваться в президенты и вообще занимать руководящие должности в стране.Ну а поскольку на предприятиях Порошенко уже проводятся обыски силами правоохранителей с целью поиска компромата, то понятно, против кого персонально и в первую очередь все направлены эти действия. Так что рано радовался «Дядюшка По» – только он не хочет замечать, что «мальчик Зе» драконит его не по-детски. И для своей шкурной победы он готов использовать даже общенародный и святой День победы. Как и Порошенко. И какая, скажите на милость, между ними разница?Владимир Скачко