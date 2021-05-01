С Днем Победы, Луганск! На Театральной площади идет Парад Победы
Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на Театральной площади в центре Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.
На площадь были торжественно вынесены Знамя Победы и флаг ЛНР.
В параде принимают участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 — Народной милиции ЛНР. Помимо военнослужащих Народной милиции, в параде участвуют сотрудники правоохранительных органов, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия», а также призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.
Колонну военной техники и вооружения возглавляет легендарный танк Великой Отечественной Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен того времени. Традиционно в колонне идут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10». Политика - Сегодня, 10:10 4
На площадь были торжественно вынесены Знамя Победы и флаг ЛНР.
В параде принимают участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 — Народной милиции ЛНР. Помимо военнослужащих Народной милиции, в параде участвуют сотрудники правоохранительных органов, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия», а также призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.
Колонну военной техники и вооружения возглавляет легендарный танк Великой Отечественной Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен того времени. Традиционно в колонне идут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10». Политика - Сегодня, 10:10 4
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