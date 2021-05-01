Воздушный бой: В«АнкаВ» из Турции против русского В«ЛанцетаВ»

Новый ударный беспилотник Simsek («Молния») представила на этой неделе турецкая компания Turkish Aerospace. Это, в отличие от ставшего знаменитым «Байрактара», дрон-камикадзе, таранящий цель с подрывом боевой части.Казалось бы, это далеко не первая разработка такого барражирующего боеприпаса. В этой области накопили значительный опыт Израиль и США. Да и у России тоже есть кое-какие наработки. Тем не менее, разработка уникальна тем, что «Молнию» доставляет к месту запуска другой беспилотник, с большими мощностными возможностями силовой установки, — Anka, разработки той же самой турецкой компании. Он, являясь аналогом американского «Предатора», имеет полезную нагрузку, равную 200 килограммам. Есть у него две точки подвески под крылом, следовательно, способен переносить пару дронов-камикадзе Simsek на расстояние порядка 500 километров. Тем самым удалось существенно увеличить дальность действия ударного вооружения. А также не отвлекать пилотируемую авиацию для достижения той же самой цели.На создание Simsek у турок ушло 12 лет. Его разработка началась в 2009 году. Но на первых порах делали не камикадзе, а высокоскоростную воздушную мишень для испытания комплексов ПВО, а также крылатых ракет класса «воздух-воздух», которые запускались с истребителей.Почему-то существование проекта создания дрона-камикадзе на всем протяжении его развития замалчивалось. О новинке стало известно лишь в конце апреля этого года, когда генеральный директор компании Turkish Aerospace Темел Котил рассказал о ней в интервью CNN Turk.Котил сообщил, что масса боевой части равна 5 килограммам. Дальность полета после старта с борта Anka — 100−200 километров. Дрон оснащен турбореактивным двигателем, в связи с чем обладает высокой скоростью. Также, утверждает генеральный директор Turkish Aerospace, у него высокая маневренность. Правда, совершенно непонятно, зачем она дрону, не имеющему инструментов технического зрения.Котилом не был раскрыт способ управления беспилотником. Он ограничился только тем, что сказал: а) о полной его автономности и б) о возможности наведения на цель, находящуюся в прямой видимости то ли от дрона, то ли от наземного оператора. Simsek способен поражать неподвижные наземные цели.Из пункта «А» следует, что наведение барражирующего боеприпаса производится по сигналу GPS. Поэтому эффективным методом борьбы с этим камикадзе может быть подавление спутникового сигнала позиционирования при помощи комплексов РЭБ.Из «Б» следует, что наведение может быть либо радиокомандным, либо по лазерному лучу. Для этого необходимо, чтобы на воздушном носителе дрона была бы установлена соответствующая аппаратура.И еще один существенный вопрос. Максимальное удаление цели от пункта запуска беспилотника-носителя 700 км (500 км полета Anka + 200 км полета Simsek). Для того, чтобы связка этих двух беспилотников действовала осознанно при выборе цели и способа ее атаки, необходимо участие оператора, расположенного в месте старта носителя Anka. И следовательно, необходим высокоскоростной канал спутниковой связи.Предполагается, что через некоторое время Simsek научат поражать и подвижные наземные цели. Однако для этого дрон необходимо будет либо оснастить головкой самонаведения, инфракрасной или активной радиолокационной, либо дать возможность обмениваться информацией по надежному каналу передачи данных для коррекции траектории полета.Предполагается, что компания Turkish Aerospace будет производить до ста беспилотников Simsek в год.Надо сказать, что Россия опередила турок в создании барражирующих боеприпасов. Но, к сожалению, пока только по срокам их создания. Два дрона-камикадзе компании Zala Aero, входящей в концерн «Калашникова» уже прошли «смотрины на сирийском полигоне». Это БПЛА «Куб» и БПЛА «Ланцет». Именно в таком порядке они и появились на свет с промежутком в пару лет.Однако по мощности они поскромнее, чем «янычар». Масса боевой части у «Куба» — 3 килограмма. У «Ланцета-1» — 1 килограмм. У «Ланцета-3» — 3 килограмма. И запуск у них традиционный — катапультный. Существенно меньше рабочая дистанция — от 30 км до 40 км. Скорость — от 80 до 130 км/ч. Продолжительность полета — 30 минут.Однако куда более виртуозно конструкторы реализовали другие характеристики, также крайне важные. Все три дрона довольно похожи, лишь «Ланцет-1» выделяется меньшими габаритами и массой, она у него равна 5 килограммам. Все оснащены телевизионными камерами, используемыми для наведения на цель наземными операторами. Поэтому максимальное отклонение от цели у них не превышает двух метров. В среднем же она еще меньше. Изображение с камеры по помехоустойчивому каналу передается в наземный пункт управления, откуда боеприпас направляют на цель. Также дроны-камикадзе способны автономно, без участия оператора, лететь на введенные в их память координаты цели.И еще одна характеристика барражирующих боеприпасов компании Zala Aero на высоте — скрытность. Вполне понятно, что они выполнены из композитных материалов, это сейчас стандартно. Но при этом планер «Куба» имеет форму птицы. И перемещается в небе подобно птице, разве что крыльями не машет. Есть специальный режим, имитирующий полет птиц.У «Ланцета» более сложный аэродинамический профиль — продольный биплан с двумя парами Х-образно расположенных крыльев. При этом, как утверждают разработчики, дроны практически бесшумны. Имеют различный профиль полета. Могут подлетать к цели на высоте 3−4 метров, огибая рельеф местности. Могут атаковывать с высоты в 4,5 километра. Такой метод применяется при атаке танков в наименее защищенную броней верхнюю проекцию.В отличие от турецкого дрона-камикадзе российские способны наносить удары по подвижным целям.Также разработчики «Куба» и «Ланцета» утверждают, что атака при помощи барражирующего боеприпаса обходится существенно дешевле, чем применение самоходной артиллерии с управляемыми боеприпасами. Именно поэтому существует перспектива крупносерийного производства дронов-камикадзе с использованием их для массированных атак на позиции противника.На фото: ударный беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет" от концерна "Калашников"(Фото: Марина Лысцева/ТАСС)В этом смысле любопытно высказывание американской газеты Washington Post, восторженно отреагировавшей на экспонировавшиеся на международной выставке вооружений IDEX-2019 дроны-камикадзе концерна «Калашников». Она вдруг заявила, что это революция в мире вооружений, и представленные на выставке дроны, по сути, являются «современным автоматом Калашникова». Странно, и в США, и в Израиле есть барражирующие дроны, как минимум, не хуже. Однако американцев подкупила низкая стоимость и простота в обращении продукции «Калашникова». Что же, спорить с ними мы не будем.Владимир Тучко