Более 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине
Акция "Бессмертный полк" прошла на территории Пекинского выставочного комплекса. Об это сообщили в посольстве России в Китае.
kremlin.ru / Пресс-служба Президента России
Дипломаты рассказали, что количество участников шествия сильно превысило прогнозы. На акцию пришли около 350 человек, причем не только россияне, но и жители Китая и стран СНГ.
Дипломат уточнил, что никаких проблем с организацией мероприятия не возникло, так как эпидемиологическая ситуация в этом году гораздо лучше.
Владимир Гусе
kremlin.ru / Пресс-служба Президента России
Дипломаты рассказали, что количество участников шествия сильно превысило прогнозы. На акцию пришли около 350 человек, причем не только россияне, но и жители Китая и стран СНГ.
"Китайская сторона очень хорошо относится к акции и рассматривает ее как элемент нашей общей победы над фашизмом и японским милитаризмом", — сказал советник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев.
Дипломат уточнил, что никаких проблем с организацией мероприятия не возникло, так как эпидемиологическая ситуация в этом году гораздо лучше.
Владимир Гусе
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