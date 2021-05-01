Более 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Пекине

"Китайская сторона очень хорошо относится к акции и рассматривает ее как элемент нашей общей победы над фашизмом и японским милитаризмом", — сказал советник-посланник посольства РФ в КНР Дмитрий Лукьянцев.

Акция "Бессмертный полк" прошла на территории Пекинского выставочного комплекса. Об это сообщили в посольстве России в Китае.kremlin.ru / Пресс-служба Президента РоссииДипломаты рассказали, что количество участников шествия сильно превысило прогнозы. На акцию пришли около 350 человек, причем не только россияне, но и жители Китая и стран СНГ.Дипломат уточнил, что никаких проблем с организацией мероприятия не возникло, так как эпидемиологическая ситуация в этом году гораздо лучше.Владимир Гусе