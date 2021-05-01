Финский журналист поздравил жителей Донбасса с Днем Победы

Финский журналист, главный редактор службы новостей UMV-Lehti Янус Путконен поздравил жителей Донбасса с Днем Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство иностранных дел ЛНР."Поздравляю с Днем Победы отважный народ Донбасса! Я очень рад видеть, что Луганская Народная Республика по-прежнему прочно стоит в эпицентре великой геополитической бури, которая вызвала гражданскую войну на Украине. Это великая победа, что после всех тех самых трагических событий, больших потерь, тяжелых времен и трудных лет два самых молодых государства мира по-прежнему твердо придерживаются своих позиций в Донбассе. Это великая победа", - сказал Путконен.Он добавил, что не верит в прогнозы и ожидания, а верит "в результаты упорного труда и образования"."С самыми храбрыми патриотическими защитниками, выполняющими свои обязанности в самые холодные ночи и в самые жаркие дни, вместе со всеми, кто поддерживает их дома, делая все возможное на всех уровнях, впереди нас ждет настоящий новый день победы в Донбассе. Я вижу цветы, людей, обнимающихся и целующихся – две Республики, празднующие величайший праздник с народной армией, как это было когда-то – так и будет", - отметил журналист и пожелал жителям Донбасса "всего наилучшего".09 мая — Луганск