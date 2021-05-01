В Украине изменят правила прописки
В Верховную Раду поступил законопроект № 5463, призванный полностью изменить механизм прописки в Украине. Министерство цифровой трансформации принимало непосредственное участие в подготовке документа.
Глава министерства Михаил Федоров рассказал «UBR.ua», что документ внесет изменения в более чем 20 различных законов и кодексов — Семейный, Гражданский, о социальном страховании, пенсионном обеспечении и др. Все это, «чтобы упростить жизнь каждого украинца», подчеркнул он.
Ненужные справки
По словам министра цифровой трансформации, законопроект на уровне государства закрепит декларативную «прописку». Такой механизм позволит «полностью изменить философию регистрации места проживания в Украине». А значит — упростить ее и «отвязать» от многих жизненных ситуаций.
Минцифры проанализировало опыт более двух десятков государств и остановилось на опыте ближайших соседей — Польши и Эстонии.
«Мы ориентировались на их успешный опыт, адаптируя его к украинским реалиям», — отметил Михаил Федоров.
За последние 10 лет, рассказал он, в Украине уже предпринимались попытки реформировать институт регистрации места проживания. Но существенно ничего не было изменено. Поэтому новый законопроект министр назвал «большим прорывом».
«До миллиона украинцев ежегодно смогут менять свое место жительства онлайн, не выходя из дома. Больше не нужно будет тратить время на хождение по кабинетам чиновников — это экономия собственного времени и средств», — уверен Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что после вступления подготовленных нормативных изменений менять место регистрации онлайн смогут как владельцы ID-карт, так и «паспортов-книжечек».
Глава Минцифры также пообещал отмену «штампа в паспорте о прописке», отпадет надобность в справке «формы 13» о подтверждении регистрации места жительства.
По его словам, к зарегистрированному месту жительства больше не будет привязано, например, получение пенсий. Временно перемещенные лица и те, кто проживает на временно оккупированных территориях, тоже смогут оформлять документы, не привязываясь к месту регистрации.
«Жители смогут получать высокоспециализированную медицинскую помощь в любом месте», — заявил Михаил Федоров.
Дети и персональные данные
Адвокат Иван Либерман уверен, что институт регистрации места жительства нужно усовершенствовать и приветствовал появление законопроекта № 5463.
По его словам, из-за устаревшего механизма «прописки» судебная система страны «была перегружена». Зачастую участников судебных процессов невозможно было найти годами — из-за того, что «прописка» фактически не работала.
Принимались заочные решения, которые затем успешно оспаривались, рассказал адвокат Иван Либерман.
По его словам, упомянутый проект закона продвинет нормативную базу Украины «на несколько шагов вперед, но пока не на 100%". Среди позитивных моментов он отметил, во-первых, хороший контроль по защите прав детей.
«Тут порядок наводится», — подчеркнул адвокат.
Во-вторых, нет разделения по полу — указаны просто «граждане Украины».
«В действующем варианте закона мужчин кошмарили военкоматами, а женщины просто снимались или ставились на регистрацию», — отметил Либерман.
Новая норма, естественно, не относится к пенсионерам и детям. А все остальные — будут иметь несколько дней для того, чтобы сняться с регистрации в одном военкомате и «прописаться» в другом.
В-третьих, упраздняется огромное количество ненужных норм. Например, уже не нужно будет получать какие-то справки из ЗАГСа, «соцобеса» и т.п.
«Всякая бюрократия исчезает», — подчеркнул адвокат, связав последний пункт с четвертым важным изменением. Гражданам Украины в случае вступления в силу законопроекта №5463 не нужно будет что-либо доказывать государству.
Если нужна будет информация о ребенке — когда он родился, к примеру — уже не нужно будет вызывать отца или мать, требовать копию свидетельства о рождении. Вся эта и другая информация уже есть в госреестрах.
«О каждом человеке уже все будет известно», — объяснил Иван Либерман.
При этом он отметил «только один негативный» фактор.
«К сожалению, нигде в законопроекте не написано — по крайней мере я не нашел в этом документе — о том, что государство гарантирует безопасность персональных данных и всей информации на каждое отдельное лицо... И это напрягает», — подытожил адвокат. Новости Украины - Сегодня, 12:00 183
Глава министерства Михаил Федоров рассказал «UBR.ua», что документ внесет изменения в более чем 20 различных законов и кодексов — Семейный, Гражданский, о социальном страховании, пенсионном обеспечении и др. Все это, «чтобы упростить жизнь каждого украинца», подчеркнул он.
Ненужные справки
По словам министра цифровой трансформации, законопроект на уровне государства закрепит декларативную «прописку». Такой механизм позволит «полностью изменить философию регистрации места проживания в Украине». А значит — упростить ее и «отвязать» от многих жизненных ситуаций.
Минцифры проанализировало опыт более двух десятков государств и остановилось на опыте ближайших соседей — Польши и Эстонии.
«Мы ориентировались на их успешный опыт, адаптируя его к украинским реалиям», — отметил Михаил Федоров.
За последние 10 лет, рассказал он, в Украине уже предпринимались попытки реформировать институт регистрации места проживания. Но существенно ничего не было изменено. Поэтому новый законопроект министр назвал «большим прорывом».
«До миллиона украинцев ежегодно смогут менять свое место жительства онлайн, не выходя из дома. Больше не нужно будет тратить время на хождение по кабинетам чиновников — это экономия собственного времени и средств», — уверен Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что после вступления подготовленных нормативных изменений менять место регистрации онлайн смогут как владельцы ID-карт, так и «паспортов-книжечек».
Глава Минцифры также пообещал отмену «штампа в паспорте о прописке», отпадет надобность в справке «формы 13» о подтверждении регистрации места жительства.
По его словам, к зарегистрированному месту жительства больше не будет привязано, например, получение пенсий. Временно перемещенные лица и те, кто проживает на временно оккупированных территориях, тоже смогут оформлять документы, не привязываясь к месту регистрации.
«Жители смогут получать высокоспециализированную медицинскую помощь в любом месте», — заявил Михаил Федоров.
Дети и персональные данные
Адвокат Иван Либерман уверен, что институт регистрации места жительства нужно усовершенствовать и приветствовал появление законопроекта № 5463.
По его словам, из-за устаревшего механизма «прописки» судебная система страны «была перегружена». Зачастую участников судебных процессов невозможно было найти годами — из-за того, что «прописка» фактически не работала.
Принимались заочные решения, которые затем успешно оспаривались, рассказал адвокат Иван Либерман.
По его словам, упомянутый проект закона продвинет нормативную базу Украины «на несколько шагов вперед, но пока не на 100%". Среди позитивных моментов он отметил, во-первых, хороший контроль по защите прав детей.
«Тут порядок наводится», — подчеркнул адвокат.
Во-вторых, нет разделения по полу — указаны просто «граждане Украины».
«В действующем варианте закона мужчин кошмарили военкоматами, а женщины просто снимались или ставились на регистрацию», — отметил Либерман.
Новая норма, естественно, не относится к пенсионерам и детям. А все остальные — будут иметь несколько дней для того, чтобы сняться с регистрации в одном военкомате и «прописаться» в другом.
В-третьих, упраздняется огромное количество ненужных норм. Например, уже не нужно будет получать какие-то справки из ЗАГСа, «соцобеса» и т.п.
«Всякая бюрократия исчезает», — подчеркнул адвокат, связав последний пункт с четвертым важным изменением. Гражданам Украины в случае вступления в силу законопроекта №5463 не нужно будет что-либо доказывать государству.
Если нужна будет информация о ребенке — когда он родился, к примеру — уже не нужно будет вызывать отца или мать, требовать копию свидетельства о рождении. Вся эта и другая информация уже есть в госреестрах.
«О каждом человеке уже все будет известно», — объяснил Иван Либерман.
При этом он отметил «только один негативный» фактор.
«К сожалению, нигде в законопроекте не написано — по крайней мере я не нашел в этом документе — о том, что государство гарантирует безопасность персональных данных и всей информации на каждое отдельное лицо... И это напрягает», — подытожил адвокат. Новости Украины - Сегодня, 12:00 183
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