НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Старик-реаниматор, осмотр вассала, цинизм молчания и победа памяти

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 22 обстрела нашей территории с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.В результате обстрелов погибли два военнослужащих Народной милиции ЛНР, один получил ранение.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 661 раз, из них 237 – после вступления в силу допмер; 28 защитников Республики погибли, 20 получили ранения. Среди мирного населения 5 человек погибли, 30 получили ранения, повреждены 152 объекта гражданской инфраструктуры.РЕАНИМАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫВ начале недели глава киевской делегации в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прямо предложил отказаться от Минского формата переговоров, если его не удастся "реанимировать", хотя именно Украина последовательно делает все возможное, чтобы добить и без того агонизирующие соглашения.Вместо них Кравчук предложил перейти к реализации идеи "кластеров", делая вид, что это украинская идея, хотя уже давно всем понятно, что никакие кластеры не могут противоречить Минским соглашениям и для их выполнения все равно нужно выполнить то, от чего Киев так упорно отказывается.Для тех, кто не в теме, Леонид Макарович объяснил, что кластеры – это вопросы, рассматривающиеся уже семь лет, только объединенные в группы. По его мнению, такой формат будет более эффективным, так как "без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее". Все это пустозвонство из уст Кравчука выглядит еще безумнее, учитывая, что как раз у украинской стороны есть огромная проблема с выполнением пунктов соглашений по порядку. Ведь именно Киев уже давно твердит на каждом шагу, что последовательность пунктов Минских соглашений нужно поменять.Украинский аксакал также отметил, что окончательно принять позицию по Минскому формату можно будет только после встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также после возможной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.Переводя на понятный язык, Леонид Кравчук в открытую заявил о том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения до тех пор, пока они не будут изменены, а выходить из них они не будут, пока не прикажут хозяева с Белого дома.Поведение официального Киева уже давно вышло за рамки приличия и дозволенного. России, Франции и Германии нужно незамедлительно принимать волевое решение. Украинские власти отказываются говорить с представителями Республик, как это прописано в соглашениях. Украина саботирует процесс, отказывается выполнять международные обязательства. Следовательно, страны-гаранты Минских соглашений должны дать адекватный ответ поведению украинского президента и Украины в целом. Неважно, какие методы воздействия будут применены, главное, чтобы они были действенными.ОСМОТР ВАССАЛАПреприятнейшее для украинского политикума событие произошло наконец-то 6 мая: в "незалэжную" с официальным визитом прибыли господа-хозяева в лице госсекретаря США Энтони Блинкена и его зама Виктории Нуланд. Приезд президента-суверена Украина пока не заслужила, но шо маемо, как говорится.Блинкен провел ряд встреч с холопами, включая самого преЗЕдента, при этом абсолютно не скрывая, что цель его визита – пожурить Киев за разгул коррупции и самоуправства.Что характерно, Нуланд в этот раз печеньки не привезла, взяла лишь символический хлыст – заявление о том, что Киеву свои амбиции по вступлению в НАТО стоит поумерить, а вот выполнять задания хозяев надо бы получше. Но даже и тогда никто не гарантирует Украине членства в организациях для "белых господ".Сама встреча Блинкена и Зеленского продлилась показательно мало – около часа. На пресс-конференции опосля украинский президент выглядел привычно укуренным, но сначала был весел: перебивал модератора и перехватывал у Блинкена право вступительного слова. Такое поведение лишний раз подтвердило, что можно вытащить человека из "95 квартала", но "95 квартал" из человека — никогда.Госсекретарь с видом усталого плантатора слушал унылые и сбивчивые оправдания Зе и не менее уныло пенял Украине за коррупцию, олигархов и неактивные реформы, заодно обвиняя Россию во всех грехах. Похвалил он Киев только за распродажу земли, борьбу с азартными играми и прочие "достижения".Блинкен добавил, что обсуждал с президентом вопрос “Нафтогаза”, антикоррупционную систему, реформу судебной власти, реформу СБУ, и добавил, что реформы, за которые голосуют в Раде важны, но "еще важнее их выполнение".В целом переговоры свидетельствовали о намерении США и впредь проводить на Украине колониальную политику и создать на месте страны полигон для борьбы с Россией. Насколько это нужно обычным украинцам, вопрос риторический.Как справедливо отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, визит Блинкена в Киев в целом нацелен на обострение ситуации в Донбассе и подбадривание "подручных" украинцев на продолжение военных действий.Ни про вакцины, ни про инвестиции в украинскую экономику заокеанские кураторы не сказали Зе ничего. "Постарайтесь подрыгаться на крючке США поактивней, а мы потом еще приедем и посмотрим," – единственный посыл и исход визита "высоких господ".ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ЦИНИЗМАВ этом году великий православный праздник Пасхи совпал с днем скорби по погибшим в Одессе в Доме профсоюзов. Семь лет назад, 2 мая на Куликовом поле в Одессе были сожжены остатки надежды на мир и человечность украинской майданной власти. Этот день стал маркером для всех жителей Донбасса, и именно события в Одессе заставили многих переосмыслить происходящее на Украине, где национализм и фашизм расцвели в наихудших проявлениях, приобрели катастрофический масштаб, чему и стала подтверждением Одесская Хатынь. Невооруженным взглядом была видна поддержка этого мракобесия и возрождения фашизма со стороны государства. Стало понятно, что нормальной Украины больше нет.Уже прошло семь лет, за это время поменялись президент и правительства, но виновные в убийствах ответственности так и не понесли. Более того, причастные к трагедии всем известны, они даже не скрываются и до сих пор находятся у власти.Именно по этой причине в годовщину трагедии представители украинской власти решили отмолчаться. Западная пресса и политики последовали примеру Киева. Никто не стал выражать соболезнования родственникам погибших. Как оказалось, вообще никто кроме России этой трагедией не озабочен и никому кроме России и русских справедливое расследование и наказание виновных не нужно.Очередным доказательством безразличия всего западного мира к судьбе обычных украинцев стало заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, инициированное Россией. Посвящено оно было событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Очевидцы тех ужасных событий рассказали о преступлениях украинской власти и призвали мировое сообщество обратить внимание на беззаконие.Также свою историю рассказала жертва украинского радикализма и неонацизма Анна Тув – жительница Мариуполя, которая в результате украинского обстрела потеряла мужа, дочь и стала инвалидом.Но разве они были услышаны?! К сожалению, ряд западных стран уже традиционно использовали заседание для реализации своей русофобской политики, выдвигая очередные абсурдные обвинения в адрес России и полностью игнорируя показания приглашенных свидетелей.Европейские государства вообще обвинили Россию в попытке выставить Украину в негативном свете и отвлечь внимание международного сообщества от "дестабилизирующей деятельности России против Украины".Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский после встречи заявил, что она оставила у российских дипломатов "тошнотворное ощущение" и являлась "ярмаркой лицемерия".Лишь только Мексика, Беларусь, Китай и Сирия адекватно отнеслись к тому, что происходит на Украине, и призвали остальных участников прекратить нарушать Устав ООН и не вести политику двойных стандартов.Конечно, немаловажно, что преступления Украины выносятся на повестку дня высших международных площадок и активно обсуждаются международным сообществом, есть шанс, что они не будут забыты и не останутся безнаказанными.Жители Донбасса никогда не простят украинским радикалам и националистам их преступления против человечности, совершённые тогда в Одессе и совершаемые по сей день на Донбассе.ПАМЯТЬ – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДАСегодня в Республиках Донбасса прошли военные парады в честь 76-летия Великой Победы.В Луганске по Театральной площади прошли парадные расчеты силовых ведомств и молодежных организаций, воспитывающих патриотов родной земли. Механизированную колонну возглавлял легендарный танк Победы – Т-34.С каждым годом растет народное воодушевление, гордость и осознание современниками того, что мы являемся наследниками Великой Победы. Этот Парад для нас особенный еще и тем, что он показывает всем победу русского народа над фашизмом, который на Украине вновь поднял голову и расцвел.Сейчас в нэзалежной всеми правдами и неправдами пытаются найти и консолидировать свою национальную идентичность, при этом запрещая все советское, ставя под сомнение исход Великой Отечественной и родство с Русским миром. То есть на самом деле отрицая все то, что составляет основу идентичности всего постсоветского пространства, которое в свою очередь корнями уходит в историю великой Российской империи.Русскоязычному населению Украины, то есть подавляющему большинству ее жителей, пытаются навязать в качестве идеалов нацистских преступников: Бандеру, Шухевича и других. Хотя именно гитлеровские захватчики как раз собирались уничтожить русскую идентичность, а про такую формацию как украинская самобытность, они, наверное, и не знали.Буквально на этой неделе из регионов Украины прошли сообщения об осквернении памятников, уничтожении праздничной символики и поздравительных баннеров, задержании людей за ношение георгиевской ленты. Сотрудники СБУ приписывают украинцам, которые празднуют 9 Мая, сотрудничество со спецслужбами ЛНР и ДНР и под этим предлогом бросают их за решетку.Киевские власти таким образом всячески пытаются запугать свое население и искоренить все то, что связывает украинцев с Россией, в том числе и великие события советского прошлого. Но попытки искоренить то, что когда-то спасло целый народ, - это самоубийство, программирование страны на самоуничтожение.Очевидно, кому это выгодно. Очевидно, что не украинцам и всем тем, кто не готов становиться винтиком-рабом в западном миропорядке.Вот в чем у нас принципиальная разница. Донбасс свою историю не забыл, Русский мир не собирается подстраиваться под всякие ЕС и НАТО, а на Украине тем временем ставят под сомнение победу советского народа над фашистской Германией, пытаясь выторговать себе на галерах место поближе к миске с кормом.Наша сила - в почитании подвигов отцов, дедов и прадедов, а их слабость - в предательстве своего народа.09 мая — Луганск