Парад Победы прошел в Луганске с участием более 100 ед. техники и двух тыс. военнослужащих (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПарад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Театральной площади в центре Луганска. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Парад принимал верховный главнокомандующий – глава Республики Леонид Пасечник, командовал парадом начальник управления Народной милиции ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.В параде приняли участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны было задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР. Помимо военнослужащих Народной милиции, в параде участвовали сотрудники правоохранительных органов Республики, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники республиканского военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия", а также призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.Колонну военной техники и вооружения возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, который после мероприятия отправится к месту постоянного пребывания – на постамент, установленный на въезде в столицу ЛНР у трассы "Луганск-Краснодон".Традиционно в колонне прошли танки Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", 152-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10", а также спецтехника различных подразделений МВД ЛНР, в числе которой бронированный автомобиль Hummer.В этом году на параде были представлены и зенитные ракетные комплексы "Оса", разведывательные беспилотные летательные аппараты оборонного ведомства Республики, а также машины обеспечения переправ и плавающие транспортеры ПТС-2, произведенные в годы СССР на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе.09 мая — Луганск