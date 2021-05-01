Волонтеры "Мира Луганщине" раздали около двух тыс. масок пришедшим на Парад Победы (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" раздали около двух тыс. защитных масок пришедшим на Парад Победы в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба ОД."Уже второй год подряд в условиях пандемии волонтеры ОД "Мир Луганщине" работают на параде. Мы раздаем маски и обрабатываем всем руки антисептиком, - сказала координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова. - В этом году ребята сами проявили инициативу и желание прийти на площадь 9 мая. Заблаговременно они интересовались, какая помощь будет нужна и что могут сделать лично они. И это меня очень радует".В ОД уточнили, что работавшие на площади 20 активистов проекта "раздали порядка двух тыс. масок"."Сегодня очень спешила посмотреть парад и забыла маску дома. Большое спасибо волонтерам, что выручили меня в этой ситуации, потому что я уже даже и не знала куда мне бежать, чтобы ее приобрести, - сказала пенсионерка Людмила Ивановна. - Меня очень удивило и порадовало, что ребята бесплатно раздают маски, это очень хорошая акция и такая нужная".Активист проекта "Волонтер" Анастасия Богушева подчеркнула, что "в нынешних эпидемиологических условиях очень важно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих".Напомним, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменила проведение в Республике культурно-массовых мероприятий ко Дню Победы, за исключением военного парада в Луганске, и Дню Республики.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 156,4 млн, из них более 3,2 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4400 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.09 мая — Луганск