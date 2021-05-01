Парад Победы в столице Донецкой Народной Республики

Парады в Донецке и Луганске лично у меня отождествляются с военным шествием, которое состоялось 7 ноября 1941 года на главной площади Советского союза. В тот далекий военный год, восемьдесят лет назад, войска с парада уходили прямиком на фронт, на защиту Москвы. Сегодня военнослужащие, участники парадов донбасских Республик, после торжественного прохода по главным площадям Донецка и Луганска, также возвращаются на передовую, на защиту своей земли от современных фашистов. И каждый раз, когда смотрю парад, посвященный Великой Победе 45 года, надеюсь, что скоро в Донбасс придет мир и пройдут праздники Победы жителей региона над украинскими фашистами. Знаю, что наше дело правое! Победа будет за нами! А сегодня с праздником Великой Победы!