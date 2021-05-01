Общественники из Бразилии поздравили жителей Республики с 9 Мая

Общественники из Бразилии в своих видеообращениях поздравили жителей Республики с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Я хотел бы вместе с жителями ЛНР отпраздновать День Победы. Ведь по-настоящему величие этого праздника ощущается в Донбассе, который и по сей день ведет борьбу против нацизма и за свою свободу. С праздником, дорогие друзья!" – отметил общественный деятель, музыкант Клаудио Рибейро.

К жителям Республики обратился экс-прокурор провинции Риу-Гранди-ду-Сул, писатель, журналист, общественный деятель, наблюдатель на выборах в ЛНР в 2018 году Умберто Карвальо.

"Я от всего сердца поздравляю жителей Луганской Народной Республики с Днем Победы! Вы – настоящие представители народа-победителя. У меня очень много друзей и знакомых в Луганске, и я горжусь каждым из них. Поздравляю вас с великим праздником Победы и желаю всем мирного неба над Донбассом и крепкого здоровья!" – сказал он.

Профессор из Бразилии Нубен Медейрос в праздник пожелал жителям ЛНР "всего доброго, мирного неба и успехов".

"Дорогие друзья! Я хотел бы поздравить вас с 76-летием освобождения мира от фашизма. У нас сейчас нет массовых праздничных мероприятий, как и во многих странах мира, но мы все равно остаемся едины духом. С праздником!" – отметил он.

09 мая — Луганск