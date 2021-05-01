Общественники из Европы поздравили жителей ЛНР с Днем Победы
Общественники из разных стран Европы в своих видеообращениях поздравили жителей Республики с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
ГЕРМАНИЯ
Жителей ЛНР поздравил с 9 Мая общественный деятель Александр Энгельбрехт.
"Дорогие друзья, луганчане, жители Донбасса! Уважаемые ветераны! 8 мая отмечается в Германии как день освобождения от фашизма, но наша диаспора бывшего Советского Союза празднует День Победы. Мы передаем вам праздничный привет и желаем всего наилучшего!" – сказал он.
К жителям Республики также обратился член Палаты депутатов Берлина от партии "Альтернатива для Германии", член комиссии по вопросам развития транспорта, охраны окружающей среды и климата, а также международной комиссии по правам человека Гуннар Линдеманн.
"Мои друзья, я поздравляю вас с Днем Победы! Это очень важный день, потому что несколько лет назад новый фашизм появился в Киеве. Мы должны помнить, что фашизм делает с миром – он убивает людей. Чтобы не забыть об этом, мы отмечаем большой праздник – День Победы. К сожалению, я сейчас не с вами, но передаю свои поздравления всем жителям Луганской Народной Республики", – отметил он.
Жителей ЛНР поздравил политический деятель и журналист Тобиас Пфенниг.
"Благодарим вас за освобождение от фашизма. Из Германии – с Днем Победы! Ура, товарищи!" – сказал он.
ИТАЛИЯ
"С Днем Победы! Дорогие друзья, вы не одиноки. Желаю вам мира и счастья!" – обратился к жителям Республики общественный деятель из Италии Андреа Лорез.
Активист организации "Нова гармония" из Венеции от лица единомышленников поздравила "всех жителей ЛНР с Днем Победы".
СЛОВАКИЯ
К жителям Республики также обратились активисты общественной организации "Русская ассоциация – Берега" из Словакии.
"Дорогие друзья, мы хотим поздравить вас с Днем Победы! В этот праздник мы собрались, чтобы почтить наших предков, наших дедов, прадедов, и никогда не забывать о том, какой ценой досталась нам эта Победа. Всех вас с праздником!" – говорится в обращении.
09 мая — Луганск
ГЕРМАНИЯ
Жителей ЛНР поздравил с 9 Мая общественный деятель Александр Энгельбрехт.
"Дорогие друзья, луганчане, жители Донбасса! Уважаемые ветераны! 8 мая отмечается в Германии как день освобождения от фашизма, но наша диаспора бывшего Советского Союза празднует День Победы. Мы передаем вам праздничный привет и желаем всего наилучшего!" – сказал он.
К жителям Республики также обратился член Палаты депутатов Берлина от партии "Альтернатива для Германии", член комиссии по вопросам развития транспорта, охраны окружающей среды и климата, а также международной комиссии по правам человека Гуннар Линдеманн.
"Мои друзья, я поздравляю вас с Днем Победы! Это очень важный день, потому что несколько лет назад новый фашизм появился в Киеве. Мы должны помнить, что фашизм делает с миром – он убивает людей. Чтобы не забыть об этом, мы отмечаем большой праздник – День Победы. К сожалению, я сейчас не с вами, но передаю свои поздравления всем жителям Луганской Народной Республики", – отметил он.
Жителей ЛНР поздравил политический деятель и журналист Тобиас Пфенниг.
"Благодарим вас за освобождение от фашизма. Из Германии – с Днем Победы! Ура, товарищи!" – сказал он.
ИТАЛИЯ
"С Днем Победы! Дорогие друзья, вы не одиноки. Желаю вам мира и счастья!" – обратился к жителям Республики общественный деятель из Италии Андреа Лорез.
Активист организации "Нова гармония" из Венеции от лица единомышленников поздравила "всех жителей ЛНР с Днем Победы".
СЛОВАКИЯ
К жителям Республики также обратились активисты общественной организации "Русская ассоциация – Берега" из Словакии.
"Дорогие друзья, мы хотим поздравить вас с Днем Победы! В этот праздник мы собрались, чтобы почтить наших предков, наших дедов, прадедов, и никогда не забывать о том, какой ценой досталась нам эта Победа. Всех вас с праздником!" – говорится в обращении.
09 мая — Луганск
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