Киев перебросил снайперов и пропагандистов в зону "ООС" для провокаций – Народная милиция

Киев перебросил снайперов и пропагандистов в зону так называемой операции объединенных сил ("ООС") с целью спровоцировать защитников ЛНР на ответный огонь и зафиксировать нарушение перемирия со стороны Республики. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Нам стало известно о планирующемся прибытии новой иностранной делегации в зону "ООС" в ближайшие несколько дней. По данным нашей разведки, командование "ООС" планирует очередные провокации вблизи линии боевого соприкосновения, ради чего на позиции 59-й бригады для совершения провокационных обстрелов прибыли две группы снайперов, а также офицеры сводного отряда информационно-психологических операций и съемочная группа пресс-центра штаба "ООС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что целью планирующихся провокаций является ответный огонь со стороны защитников Республики, "что будет запечатлено как очередная вероломная агрессия ЛНР".

Участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

09 мая — Луганск