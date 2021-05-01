Выгодная социология

Печально наблюдать за тем, как стремительно деградирует население целой страны, некогда являющейся неотъемлемой частью Советского Союза. Деградирует, скатывается в откровенное невежество, либо забывая свою истинную историю, либо подменяя ее неким подобием истины, созданной циничными пропагандистами в угоду действующему политическому строю.48% украинцев согласны с тем, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «советского диктатора» Иосифа Сталина о разделе сфер влияния в Европе в связи заключением пакта Молотова-Риббентропа. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 мая результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.Если углубиться в результаты данного исследования, то можно даже составить некую карту, которая учитывает масштабы «отупения» в зависимости от географического положения отдельных районов Украины. Жители западных областей Украины, судя по всему, уже впали в конкретное невежество, центральная Украина пока еще балансирует на грани, а восточные регионы страны можно хоть и с большой натяжкой, но все же назвать «благоразумными». Всего 35 % жителей восточных регионов верят в эту пропагандистскую чушь, и именно благодаря им общеукраинская статистика не выглядит так печально. К слову, жители западных областей Украины более однозначны в данном вопросе. Около 68% из них верят в сговор «двух тиранов».Минимальное знание истории, хотя бы на уровне школьной программы, поможет любому здравомыслящему человеку понять, что рассказ о том, что именно «пакт Молотова-Риббентропа» стал некой точкой невозврата и послужил причиной начала Второй мировой войны, является откровенным «ширпотребом», наспех созданным продуктом, рассчитанным на необразованных людей, которые готовы считать любой бред истиной, особенно если «об этом написали в Интернете».Попытка создать иллюзию сговора двух правителей, которые решили поделить Европу, но в дальнейшем все же разошлись во мнениях и планах, могла бы быть успешной, если бы не была отработана столь топорно. Наши европейские соседи, которые по факту являются основными выгодополучателями от демонизации СССР и его правопреемницы – России, так активно рассуждали о сговоре Гитлера и Сталина, что забыли о том, какие события предшествовали заключению данного пакта.Становление Германии в целом и Адольфа Гитлера в частности было бы невозможным без прямого и косвенного участия таких держав, как Великобритания и Франция. 7 марта 1936 года Германия занимает Рейнскую демилитаризованную зону. По условиям Локарнских соглашений, Германия не имела права держать в этой части своей страны вооруженные войска и строить укрепления. Английский историк и свидетель тех событий Уильям Ширер отмечал, что введение немецкий войск в Рейнланд было чистейшей авантюрой Гитлера. Достаточно было Франции двинуть несколько дивизий, и они не только выбили бы из Рейнской зоны германские войска, но и получили бы шанс дойти до Берлина. Но Франция сделала вид, что ничего не происходит, в том числе и благодаря позиции Великобритании, которая четко и однозначно дала понять, что в случае вооруженного конфликта Германии и Франции сохранит нейтралитет.Затем была гражданская война в Испании, в которой приняли активное участие Германии и Италия, и которую вновь проигнорировали Великобритания и Франция. Истинной же точкой невозврата можно считать именно Мюнхенское соглашение, подписанное осенью 1938 года в Мюнхене главами правительств Великобритании, Франции, нацистской Германии и фашистской Италии, по условиям которого Германии отошла часть Чехословакии – Судецкая область.Суть всех описанных выше событий проста и логична. В то время Англия видела в Германии некий противовес Советскому Союзу, режим, который способен остановить «продвижение большевизма» на Запад. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган однажды записал в своем дневнике: «Премьер-министр Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Именно поэтому Великобритания позволяла Гитлеру хозяйничать в Европе даже при условии того, что проводимая немцами агрессивная внешняя политика идет в ущерб интересам самого верного союзника Англии – Франции.Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в 1939 году, по факту уже ничего не менял и лишь отодвигал печальную дату – дату начала полномасштабной войны между Германией и Советским Союзом. Разумеется, об этом должны знать и наши соседи, украинцы, большая часть из которых являются потомками победителей, советских солдат, сломавших хребет немецкому фашизму. Но выгодная амнезия, «тут помню, а тут не помню», поразившая Украину в последние годы, не дает ее населению мыслить логически и делать правильные выводы. Печально. Такими темпами можно дойти и до отрицания таблицы умножения лишь исходя из того факта, что Пифагор не был украинцем и, следовательно, не мог достоверно знать, что «дважды два равно четыре».Алексей Зотье