Боец ВСУ погиб в результате подрыва на взрывном устройстве у Троицкого – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в районе поселка городского типа (пгт) Троицкое. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Во время проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Троицкое на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 10-го батальона 59-й бригады. От полученных травм военнослужащий скончался в госпитале Северодонецка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еще один инцидент произошел в 11-м батальоне 59-й бригады, военнослужащие которого устанавливали противопехотные мины вблизи своих позиций в пгт Мироновский.

"В результате нарушения правил транспортировки боеприпасов произошла детонация противопехотной мины, двое военнослужащих соединения получили ранения различной степени тяжести", - рассказали в оборонном ведомстве.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

09 мая — Луганск