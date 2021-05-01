Жители ЛНР отметили День Победы военным парадом, возложениями цветов и автопробегами (ФОТО)

Жители Республики отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне военным парадом, церемониями возложения цветов к памятникам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, мини-концертами и персональными парадами для ветеранов, вело- и автопробегами.В преддверии праздника представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" вручили подарки ветеранам, проживающим на территории Республики, а активисты движения в ряде городов раздали георгиевские ленты местным жителям.В День Победы представители общественных, молодежных и ветеранских организаций ЛНР и РФ развернули у подножия памятника "Комбат" в Славяносербском районе 300-метровую георгиевскую ленту.ЛУГАНСКВоенный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Театральной площади в центре Луганска. В нем приняли участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны было задействовано 23 парадных расчета, из которых 13 – Народной милиции ЛНР. Помимо военнослужащих Народной милиции, в параде участвовали сотрудники правоохранительных органов Республики, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники республиканского военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия", а также призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.Более 500 экипажей отправились в автопробег по Луганску, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автомобилисты посетили памятные места столицы Республики, связанные с событиями Великой Отечественной войны, а также заехали на территорию Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Андрея Еременко, где поздравили ветеранов, а также вручили им цветы и подарки.В канун Дня Победы российская певица Юлия Чичерина выступила с концертом для пациентов и сотрудников Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Андрея Еременко.В преддверии праздника луганская молодежь в рамках ежегодной акции "Живая память поколений" водрузила копию Знамени Победы на столичной площади героев Великой Отечественной войны.АЛЧЕВСКВ Алчевске состоялась церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам-металлургам, погибшим в Великой Отечественной войне, и мирным жителям, заживо сожженным нацистскими оккупантами 1 сентября 1943 года.В мероприятии приняли участие глава администрации Алчевска Наталья Пяткова, депутаты Народного Совета ЛНР Максим Уваров и Роман Лысенко, представители Общественной палаты Республики, казачества, участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия", а также трудовые коллективы города."Пример высочайшего мужества, стойкости и любви к своей Родине был передан нам, ныне живущим, и мы обязаны передать эту эстафету памяти подрастающему поколению. Вечная память тем, кто пал за освобождение нашего города, нашей Родины", - сказала Пяткова.Участники мероприятия минутой молчания почтили память павших в боях солдат Великой Победы. В память об их подвиге военнослужащие Народной милиции ЛНР дали троекратный салют.АНТРАЦИТЦикл мероприятий ко Дню Победы начался в Антраците с проведения акции "Живая память поколений", в рамках которой молодежь водрузила копию Знамени Победы на центральной площади города.На площади у мемориального комплекса "Вечный огонь" прошел кадетский бал с участием воспитанников кадетских классов общеобразовательных школ Антрацита. Приветствовал участников мероприятия глава горрайонной администрации Сергей Саенко.В рамках проекта "Мы помним" ОД "Мир Луганщине" прошла акция "Дорога к обелиску", в которой приняли участие активисты движения и депутат Народного Совета ЛНР Елена Рахмукова."Акция "Дорога к обелиску" – это возможность почтить память воинов, которые отдали свои жизни за победу в годы Великой Отечественной войны. Долг каждого из нас никогда не забывать о том, какой ценой досталась победа, которая завоевана для того, чтобы мы жили в мире на родной земле", - сказала парламентарий.В рамках акции "Аллея славы" представители властей региона, ветераны, труженики тыла и молодежные активисты высадили в сквере у мемориального комплекса "Вечный огонь" березы в память о подвиге воинов Великой Отечественной войны."Вы перенесли все тяготы жестокой войны, страдали от перенесенных потерь, подняли страну из руин. Ваши дети, внуки, правнуки благодарны вам за мир, за восстановление разрушенного и послевоенное строительство. Пусть посаженная сегодня аллея станет памятью о прошлом, а подросшие березки, которые символизируют Россию, подсказывают молодежи, кто истинный друг Донбассу", - обратился к ветеранам Саенко.БРЯНКАВ церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на мемориале "Землякам нашим, за Родину павшим..." приняли участие глава администрации города, председатель теротделения ОД "Мир Луганщине" Николай Моргунов, депутат Народного Совета ЛНР Павел Малый, военнослужащие Народной милиции ЛНР, активисты движения, ветераны, юнармейцы, жители города."В этот день мы прикасаемся к обжигающей правде войны, главным героем которой стал советский народ. Как бы не изощрялись западные политтехнологи в искажении и подмене исторических фактов, что бы не предпринимала освобожденная в 45-м от нацизма, но бессовестно об этом забывающая Европа, как бы не билась в агонии отравленная ложью Украина – мы знаем, мы помним, мы во всеуслышание славим подвиг советского солдата-победителя!", - сказал Моргунов.Глава администрации города напомнил, что в этом году из-за сложной эпидемической обстановки праздник проходит в особых условиях и массовые мероприятия отменены."Однако, отдавая дань уважения великому празднику, брянковчане приняли участие в традиционной песенной акции "Брянка поет сердцем", в рамках которой спели легендарную "Смуглянку", по жилмассивам и поселкам города прокатился музыкальный "поезд Победы", а также состоялся традиционный легкоатлетический пробег "Мы помним!" и футбольный матч", - рассказал градоначальник.Участники церемонии возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата.КИРОВСКЦеремония возложения цветов к подножию Обелиска Славы в День Победы прошла в прифронтовом Кировске.В мероприятии приняли участие глава администрации города Кировска Геннадий Карцев, депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий, руководитель исполкома Кировского теротделения ОД "Мир Луганщине" Александр Коржан, член Общественной палаты Республики Нина Пшеничкина, председатель городской организации ветеранов войны и труда Николай Турпитко, представители трудовых коллективов и молодежь города.Белецкий напомнил, что День Победы является символом мужества и героизма жителей Советского Союза."Проходят годы, меняются поколения, но Великая Победа навеки вписана в нашу историю. Мы благодарны нашим ветеранам за их великий подвиг. Мы будем помнить всех, кто самоотверженно ковал Великую Победу", - сказал депутат.Карцев отметил, что современное поколение в неоплатном долгу перед ветеранами, которые освободили Донбасс от нацистов."Огромное количество людей погибло за то, чтобы мы жили счастливо и мирно. Вечная слава и вечная память всем тем, которых сегодня с нами нет. Поздравляю всех с огромным праздником – с Днем Победы в Великой Отечественной войне", - сказал он.КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОНТоржественный митинг "По праву памяти" состоялся в центре Краснодона у стелы "Скорбящая мать"."9 Мая для всех нас является символом гордости и славы, безмерного подвига воинов и тружеников тыла, неразрывного единства и сплоченности людей, которые завоевали Победу. В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражений. День Победы будет всегда напоминать нам о том, какой ценой завоеван мир на земле", – обратился к собравшимся глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.Участники митинга почтили память погибших советских солдат минутой молчания, а затем участники Республиканской Вахты Памяти возложили гирлянду Славы и цветы к могиле героев-молодогвардейцев.Торжественные митинги в честь Дня Победы состоялись также в Молодогвардейске и Суходольске."Мы никогда не должны забывать о героизме, который проявили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки. Пусть никто и никогда не увидит войны. С Днем Победы!" – отметил начальник управления по жизнеобеспечению Молодогвардейска Сергей Измайлов.Кроме того, в канун праздника в Краснодонском районе состоялся традиционный велопробег, в котором приняли участие более 100 любителей велоспорта из городов и поселков региона. Велосипедисты стартовали в Молодогвардейске от Дворца культуры "Юность", возложили цветы к мемориалу "Бессмертие" в поселке Краснодон, а затем, преодолев более 30 км пути, финишировали в Краснодоне на площади "Молодой гвардии", где почтили память героев Великой Отечественной войны у памятника "Клятва".Жители региона в честь Дня Победы также провели авто- и мотопробег по местам боевой славы Краснодонщины. Колонны, украшенные эмблемами "С Днем Победы!", георгиевскими ленточками и флагами, проследовали по маршруту Молодогвардейск - Суходольск - село Поповка - поселок Большой Суходол - село Давыдо-Никольское - село Габуны - село Белоскелеватое и завершили пробег в Молодогвардейске.КРАСНЫЙ ЛУЧТоржественные церемонии возложения цветов прошли во всех городах и населенных пунктах, подведомственных администрации Красного Луча. Собравшиеся почтили память солдат Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалам."9 Мая – этo священная дата для каждoгo из нас. Это день славы, доблести и силы духа. Наша память бережно хранит все, что связано с событиями минувших лет. Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли. Уважаемые ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны! Память о вашем подвиге живет в сердце каждого из нас. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас", - сказал глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.Также в преддверии праздника представители администрации от имени главы ЛНР вручили подарки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на подведомственных Красному Лучу территориях.ЛУТУГИНОЦеремонии возложения цветов к памятным знакам и братским могилам состоялись во всех населенных пунктах Лутугинского района."Я желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и счастья каждой семье! Вечная память павшим! Вечная слава ныне живым ветеранам", - сказал глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь.В завершение праздничного дня в Лутугино состоится праздничный салют.Накануне праздника перед зданием администрации прошла торжественная передача молодежи Лутугино от ветеранов Великой отечественной войны копии Знамени Победы в рамках республиканской акции "Живая память поколений". Почетное право внести знамя получили участники военно-патриотического клуба "Вымпел" лутугинской специализированной средней школы.В преддверии 9 Мая Бондарь от имени главы ЛНР передал подарки участникам боевых действий 1941-1945 годов. Руководитель района вручил ветеранам подарочные наборы и поздравительные открытки.Руководство администрации, военнослужащие, представители Управления исполнения наказаний МВД ЛНР также передали фронтовикам района продуктовые и подарочные наборы, пожелав ветеранам здоровья, бодрости духа, душевного тепла, любви, уважения и заботы близких.ПЕРВОМАЙСКВ канун Дня Победы в Первомайске прошла республиканская акция "Живая память поколений". На центральной площади города состоялась торжественная передача ветеранами войны и труда копии Знамени Победы представителям молодежи города.9 мая на площади Боевой Славы города состоялась церемония возложения цветов."Несмотря на невозможность проведения традиционных праздничных мероприятий, я уверен, что 9 Мая в каждой семье, в каждом доме обязательно будут вспоминать и чествовать победителей Великой Отечественной войны", - сказал глава администрации Первомайска Николай Токарев.Присутствующие почтили память о героях-земляках минутой молчания и возложили венки и цветы к подножию памятника воинам-освободителям.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНГлава администрации Перевальского района Виталий Михайлов, депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков и начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности Перевальска Вячеслав Годованюк возложили цветы к Вечному огню у памятника "Скорбящая мать" и обелиску воинам и жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны."К сожалению, из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией проведение культурно-массовых мероприятий в Республике ко Дню Победы было отменено. Но никакие ограничения не смогут стереть из наших сердец глубокое уважение к героям Великой Отечественной войны, и, конечно, не смогут помешать нам в теплом семейном кругу почтить память наших отцов, дедов и прадедов, подаривших великий праздник Победы", - сказал Михайлов.Накануне праздника представители администрации Перевальского района от имени главы Республики поздравили и передали продуктовые наборы шести ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе.РОВЕНЬКИНа площади у администрации города прошла республиканская патриотическая акция "Живая память поколений", в рамках которой было поднято Знамя Победы. На мероприятии присутствовали глава администрации Ровеньков Андрей Рубанцов, его заместители, профсоюзные активисты, депутаты, ветераны, представители ОД "Мир Луганщине".После акции ее участники прошли к мемориальному комплексу "Слава" и возложили цветы.Рубанцов и другие представители властей города также посетили и передали подарки проживающим в Ровеньках ветеранам."От имени руководства Луганской Народной Республики и от себя лично от всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, мира, добра, заботы и внимания родных и близких! Наши защитники, которые сегодня отстаивают независимость молодой Республики, именно у вас учатся выдержке, терпению, жизнелюбию и любви к Родине", - сказал, обращаясь к ветеранам, глава горадминистрации.СВЕРДЛОВСКВ парке культуры и отдыха имени Героев Сталинградской битвы у мемориала Скорби свердловчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны."Мы должны всегда помнить тех, кто защищал нашу Родину, наш родной Свердловск в тяжелые времена, спас мир от фашизма. Спасибо каждому участнику тех далеких событий за вклад в Великую Победу", - сказал глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, уважения окружающих, любви и жизненной гармонии."Знайте, мы помним и знаем имя победителя, кто сделал все, чтобы сегодня мы жили, и никогда не дадим переписать нашу историю как это делают на Украине! Для нас 9 Мая – святой праздник", - подчеркнул он.В канун празднования 76-й годовщины Великой Победы в Свердловской средней школы № 7 в торжественной обстановке состоялась презентация книги памяти "Бессмертный полк" в память о защитниках Отечества, не вернувшихся с войны.СЛАВЯНОСЕРБСКТоржественное возложение Звезды Славы к Братской могиле советских воинов состоялось на главной площади Славяносербска. В мероприятии приняли участие глава администрации Славяносербского района, председатель территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Крамаренко, руководители предприятий, жителей района."В этот праздничный и торжественный день, в день Великой Победы, от всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия и долголетия. Мирного неба над нашей Республикой", - пожелал Крамаренко.В завершение мероприятия присутствующие почтили минутой молчания павших солдат в годы Великой Отечественной войны.Также возложения цветов к братским могилам и памятникам прошли по всей территории района.СТАХАНОВПредставители администрации Стаханова, Народного Совета ЛНР, совета ветеранов, предприятий и учреждений, общественности города, военнослужащие шестого отдельного гвардейского мотострелкового полка казачьего имени Матвея Платова возложили живые цветы к Братской могиле партизан и подпольщиков."9 Мая 1945 года – священная дата в истории нашего Отечества. К сожалению, время летит неумолимо, и с каждым годом все меньше остается рядом с нами фронтовиков, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны. Наш долг – не только помнить, какой ценой далась Победа, но и быть достойными подвига наших отцов, дедов и прадедов!" – обратился к собравшимся глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.Участники военно-патриотического общественного движения "Молодая гвардия – "Юнармия", торжественно пройдя по центральной площади Стаханова, возложили к подножию монумента гирлянду Славы. Затем присутствующие почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.Памятные мероприятия состоялись также в Ирмино и Алмазной, жители которых возложили живые цветы к Братским могилам советских воинов, погибших в годы войны.Кроме того, по центральным улицам Стаханова под песни военных лет проехали праздничные военные автомобили, в кузовах которых находились юнармейцы, военнослужащие и самодеятельные артисты города. Во главе праздничной колонны на открытом УАЗе была установлена точная копия Знамени Победы. Праздничная колонна сделала остановки в нескольких районах города, чтобы поздравить стахановчан легендарными песнями военных лет. Затем юнармейцы возложили цветы к подножию Братской могилы партизан и подпольщиков.09 мая — Луганск