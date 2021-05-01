Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике 10 мая

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 10 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром и днем 10 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

09 мая — Луганск